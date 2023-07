Tournai: le bar l’Ampoule est à remettre

L’annonce est postée sur les réseaux sociaux: le bar de l’Ampoule est à remettre. Déjà passé entre plusieurs mains, celui-ci avait déménagé de la rue du Bas Quartier vers la Place de Lille. Repris il y a environ un an par Ophélie Vasseur et son associée, celles-ci ont finalement pris la décision de vendre leur fond de commerce. " Nous mettons fin à l’activité car nos projets de vie de chacune ne correspondent plus avec les horaires de cette activité que nous avons en plus de nos boulots respectifs. Il est difficile de trouver du personnel dans ce secteur en ce moment donc continuer en mettant des serveurs n’était pas envisageable. Nous cherchons à remettre rapidement, même si nous avons adoré cette aventure ", explique la gérante.