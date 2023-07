Depuis quelques années, le 21 juillet a encore pris une autre dimension sous l’impulsion de plusieurs personnes nostalgiques suite à la disparition des grandes fêtes locales qu’étaient la fancy-fair paroissiale, les trois jours fous de SLJ et ses 6h cyclistes ainsi que le gymkhana de tracteurs.

La première de Festi 21 fut une réussite totale et il en fut de même les années suivantes.

"Nous sommes en effet heureux de l’évolution de la fête et même si nous manquons toujours de bénévoles (période de vacances, mais aussi démobilisation qui touche le monde associatif surtout depuis le Covid), on réussit notre pari", soulignent les responsables. Au vu du programme très diversifié, la satisfaction devrait encore être de mise ce vendredi. Les différentes animations sportives, culturelles et festives sont destinées aux jeunes et moins jeunes, le comité privilégiant le caractère familial.

Soirée de feu (x)

Il a mis le feu lors de la fête nationale française à Denain et compte bien remettre le couvert ce vendredi soir à Blandain.

Créé en 2006 tout en ayant pris une nouvelle dimension en 2015, Gad 80 touche le grand public. Remettre au goût du jour les tubes des années 90 à maintenant tout en y ajoutant une touche personnelle au niveau du son et des arrangements est la ligne de conduite du groupe. Ambiance festive assurée pour ce rendez-vous qui précèdera le feu d’artifice et se prolongera à l’issue du bouquet final.

Le programme complet

8 à 15h: grande brocante au centre du village (0492565756)

8h à 11h30: marche "La Baladinoise" – Circuits de 5,5 et 11 km (2 € – gratuit pour les moins de 12 ans)

10h: messe pour les victimes des deux guerres suivies d’une commémoration au monument

11 h à 19h: exposition "Bâtiments, monuments et gens de chez nous"

12h: apéro dansant avec le "duo Stevy"

16h: challenge des jeunes de courses à pied (pour les enfants de 3 à 12 ans))

10h30: mini challenge de course à pied (6 km). Contact: 0496/664986

19h30: Warm up by DJ Dim’s

21h30 concert de Gad 80 génération 2.0

23h: Feu d’artifice

Journée: grimage – carrousel – pêche aux canards – restauration (sucré/salé)

Accès gratuit au site toute la journée