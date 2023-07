Coups de cœur des guides de Tournai (28/50): la fontaine Saint-Éloi à Froyennes

Qu’à cela ne tienne. Saint Éloi frappa le sol de son bâton et une source jaillit à la grande satisfaction de l’animal. Les idolâtres qui s’approchaient pour le trucider s’enfuirent à la vue de ce prodige. Mais le saint homme les rappela et en profita pour les instruire de la foi chrétienne.

Construite au XIXe

Cette fontaine était fort prisée pour soigner notamment les maux d’intestin et d’estomac. Son bâti peut laisser penser que jadis d’autres constructions ou un oratoire se trouvaient à cet endroit. Il n’en est rien.

À l’époque hollandaise, le chemin qui menait à Lannoy et qui était souvent inondé fut surélevé de quelques mètres. De ce fait le site ou jaillissait la source était boueux et les bêtes y pataugeaient et risquaient de souiller la pureté de l’eau.

Ernes d’Ysembart de Wreichem, bourgmestre de Froyennes de 1825 à 1857, épris de romantisme, fit ériger vers 1828-1829 une structure en moellons bruts donnant l’impression d’une rocaille, ce qui était fort prisé à l’époque. Ensuite, en 1843, il fit construire le portique en briques et pierres surmonté de la statue de saint Éloi et le bassin circulaire que nous connaissons encore aujourd’hui.

Jadis la source avait un débit d’environ 1000 m³ par 24 h mais depuis la construction de l’autoroute, le bassin hydrographique a été perturbé et le débit est moindre. Elle jaillit près de l’édifice en moellons et non au centre du bassin circulaire.

Ce site est très agréable, n’hésitez pas à y faire un tour.