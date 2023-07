De sacrées Nuits Secrètes à partager de l’autre côté de la frontière française

Écoute, c’est du belge !

Comme Christophe Bang ! Waeytens, qui travaille pour Les Nuits Secrètes, dont il assure la promotion dans notre pays, depuis pas mal de temps déjà: "Le festival a grandi. Au début, il était entièrement gratuit, jumelé à une fête foraine, et aujourd’hui, même s’il réunit près de soixante mille personnes, je trouve qu’il a réussi à préserver son esprit de départ et ce côté bon enfant." D’Hubert-Félix Thiéfaine, lors de la première édition, à Orelsan, en 2012, 2013, 2018 et l’an dernier en passant par Alain Bashung, Clara Luciani, Juliette Armanet, Shaka Ponk, Feu ! Chatterton, Eddy de Pretto, Thérapie Taxi, Lomepal, Baxter Dury, Alt-J, Gogol Bordello, Agnes Obel… la plupart des grands noms se sont produits ici, avec toujours la part belle faite aux artistes belges. On citera Roméo Elvis, Damso, Arno, Saule, BBR, Sharko, Girls in Hawaii, Selah Sue, BRNS, Zita Swoon, Soulwax, dEUS, Vive la fête, Bikinians, Vismets, Balthazar, Alice on the roof, Charlotte de Witte, Ada Oda ou… Angèle, déjà présente en 2018, avant même la sortie de son premier album. "Car Olivier Connan, le directeur, a vraiment le nez fin pour aller découvrir de nouveaux talents encore inconnus et qui, quelques années plus tard, explosent, précise Christophe. Ce fut le cas notamment avec Christine and the Queens, qui avait ouvert sur la petite scène." Ou Juliette Armanet, qu’on retrouvait dans les Parcours secrets l’année suivante. Ces concerts donnés dans des lieux insolites (comme ceux, en 2018, de Clara Luciani dans une église ou de Malik Djoudi dans une piscine…) sont "l’ingrédient magique made in Aulnoye qui bouscule gentiment les habitudes du public et des artistes" et contribuent à la singularité du festival, avide en innovations: l’espace Nuits douces qui accueille des associations en matière de prévention et d’éducation (notamment aux enjeux environnementaux), les Nuits suspendues, cette cagnotte solidaire, inspirée par la pratique du café suspendu, qui permettra à une centaine de personnes dans le besoin d’assister gratuitement au festival, la Cachette, "joyeux laboratoire de nouveaux formats de rencontre" ou encore les résidences d’artistes.

Chaleur humaine

Autres marques de fabrique des Nuits Secrètes: le prix accessible (le pass trois jours varie de 70 à 130 euros, le pass un jour de 40 à 55 euros), la mise en avant des produits locaux – on annonce cette année la présence de plus de dix bières artisanales, mais aussi de jus de fruits provenant des vergers du coin – et cet esprit convivial, cette chaleur humaine, que Christophe Waeytens se plaît à nouveau à souligner. "Il y a un festival dans le festival ! Exemple avec le duo décalé de DJ/ambianceurs Johnny & Wallace, qui mêle electro, disco, rock, funk… ou Metallica et qui, l’an dernier, avait improvisé une chenille à deux étages – on montait sur les épaules l’un de l’autre – de plus de cinq cents personnes en s’autoproclamant plus grande queue-leu-leu du monde… "

De plus en plus de Belges se rendent à ces Nuits Secrètes. Ils sont principalement originaires de Wallonie picarde, du Borinage et du reste du Hainaut, un peu moins de Bruxelles, Namur ou Liège, mais cela devra venir…

Côté artistes belges, outre Angèle, on retrouvera le quartet jazz-electro Tukan et l’Anversois Tamino.

"2023 : faire la fête, refaire le monde !", c’est le slogan des Nuits Secrètes qui veut que chacun "se sente au non-endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes".

Ce festival "de bon goût ", ajoute Christophe, met aussi les artistes à l’aise: "ils se sentent bien accueillis, une véritable relation s’installe avec eux. C’est ainsi que l’organisation a pu convaincre des gens comme Flavien Berger, Neneh Cherry, Camille, Parcels, Fishbach, Yaël Naim, Feu Chatterton, Zaho de Sagazan… de participer aux Parcours secrets ".

