Agenda Wapi: fête du Pain, marché médiéval, fête des Marmousets, et bien d’autres idées de sorties pour ce week-end

1.La fête du Pain (Mont-Saint-Aubert)

La Fête du Pain aura lieu dans la tradition mais sur le parking de la salle paroissiale. Spectacles, marches, ateliers et artisans attendent le public.

Ce week-end le Mont-Saint-Aubert dégagera encore de bonnes odeurs de pains frais ! La quinzième Fête du Pain prendra ses quartiers samedi et dimanche, exceptionnellement sur le parking de la salle paroissiale, à la rue Géo Libbrecht, en raison des travaux au sommet.

Le samedi, la journée commencera dès 9h avec la marche de 6 ou 10 km proposée par les "Audax", au départ de la salle paroissiale. À 11 h, l’accordéoniste Laurent Pitot viendra animer le marché des artisans et lancer le coup d’envoi de l’exposition gratuite "Le Mont d’hier et d’aujourd’hui" avec plus de 400 cartes postales, photos originales ou numérisées, documents, miniatures sur l’agriculture, tableaux et objets en tout genre à découvrir.

Le dimanche débutera dans la tradition avec le petit-déjeuner, suivi à 11h de la messe en picard. Les fours à pains commenceront leur activité dès 9 h, et les boulangers proposeront pains et faluches à la vente. À 10 h, en collaboration avec la ferme du Moncheau, sera proposée une marche gourmande de 4,5 km agrémentée d’un quizz. L’après-midi, plusieurs activités pour les petits: concours de ballons, grimage et balade à poney, mais aussi atelier de pâtisserie et boulangerie.

Vers 16 h, le groupe de danse moderne Keep Dancing viendra montrer ses performances sur la scène. Il sera suivi du spectacle transformiste de Jennifer à 19 h.

2.Marché médiéval (Tournai)

Ambiance médiévale, ce week-end, autour de la cathédrale et du beffroi de Tournai. Une quarantaine de stands sont annoncés pour la 3e édition du marché organisé par Les Anim’Associés.

C’est au pied de ces deux édifices que l’ASBL Les Anim’Associés organise la 3e édition de son marché médiéval, ces samedi 15 juillet (de 10h à 19 h) et dimanche 16 juillet (de 10h à 18 h). Une quarantaine de stands d’artisans et de commerçants sont annoncés.

Pour faire vivre ce marché, diverses animations sont annoncées durant les deux jours: campement d’artilleurs, atelier de calligraphie, expositions, groupes de musique, spectacles déambulatoires, reconstitutions de cérémonies templières, mariages médiévaux, etc..

3.La fête des Marmousets (Comines)

Pour marquer l’importance de son passé rubanier, Comines est fière de ses Marmousets. La fête de ce week-end en est à sa quarantième édition !

La fête des Marmousets fait honneur au passé rubanier de Comines. Et la 40e édition, c’est ce week-end ! Début des réjouissances ce samedi, dès 18 h: des concerts gratuits se succéderont sur le podium installé sur la place Saint-Anne.

Mais le temps fort de la fête sera le cortège du dimanche, avec un départ à 15h de la rue des Arts. Pas moins de 32 groupes (chars, géants, groupes folkloriques, musicaux et dansants), le composeront, proposant deux tableaux: l’un sur la rubanerie et l’autre sur le folklore belge et mondial. La journée se terminera par le fameux lancer des Marmousets, depuis l’hôtel de ville, pour les enfants à 18 h 30, et pour les adultes à 19 h.

