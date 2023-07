Un marché médiéval, ce week-end, au pied de la cathédrale de Tournai

C’est au pied de ces deux édifices que l’ASBL Les Anim’Associés organise la 3e édition de son marché médiéval, ces samedi 15 juillet (de 10h à 19 h) et dimanche 16 juillet (de 10h à 18h).

"Il s’agit bien d’un marché médiéval, et non d’une fête comme on pouvait la vivre avec les Euromédiévales, précise Dominique Liégeois de l’ASBL Anim’Associés. Une quarantaine de stands d’artisans et de commerçants seront disposés dans quatre zones: au pied du beffroi, sur la place du Marché aux Poteries, dans le jardin de l’Évêché et sur la place de l’Évêché."

Pour faire vivre ce marché, diverses animations sont annoncées durant les deux jours. "Dans le jardin de l’Évêché, il sera possible de découvrir le campement d’artilleurs de la compagnie Fusst Busse qui présentera quelques armes et canons du 15e siècle, ajoute l’organisateur. Dans la cathédrale, le Scriptorium Scaldiensis proposera un atelier de calligraphie, tandis que le Scriptorium de Godescalc présentera quelques enluminures et peintures. Une exposition des œuvres de Florence Detobel sera également à visiter."

Des mariages médiévaux et cérémonies templières

Dans les allées du marché, en déambulation, les promeneurs pourront croiser le conteur et crieur Yggdrasil, les Poulpiquet’s, les ménétriers, le géant l’Arbalétrier de la compagnie du Serment de l’Bancloque, la confrérie des Muchards de Saint-Druon (ensemble de muchosas).

Des visites guidées de la cathédrale seront également proposées par les "anges" de la cathédrale. "Sous le parvis de la cathédrale, la compagnie Oratores et Bellatores va célébrer des mariages, annonce Dominique Liégeois. Il sera aussi possible de vivre des cérémonies templières, comme à l’époque."

Entrée gratuite.