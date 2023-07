Coups de cœur des Guides de Tournai (27/50) : enfant perdu ? Non, enfant trouvé !

Nous sommes entre 1811 et 1835 à Tournai. Les temps sont difficiles. L’arrivée d’un xième enfant dans une famille pose problème financièrement. La maman n’a d’autre choix que de le déposer dans ce tour et ce sous le couvert de l’anonymat. Recueilli par les Sœurs, le petit sera déclaré à la commune.

Devant être identifié, il sera affublé d’un nom de famille souvent bizarre par le préposé d’état civil: Cléobule, Trigalisse, Spermo, Tricéphal, Saragosse (notre géant)… Quatre-vingts enfants par an seront trouvés dans le tour et placés chez des nourriciers.

Lors du dépôt, la maman pouvait joindre un signe distinctif permettant de le retrouver plus tard. Ainsi une carte à jouer coupée en deux. Une moitié sera épinglée sur les vêtements de l’enfant puis fixée sur l’acte d’état civil, l’autre moitié étant gardée tel un trésor par la maman. Quelque temps plus tard, celle-ci, souhaitant reprendre son enfant, se présente à la commune avec "son bout de carton". Il lui était alors possible de retrouver son enfant.

Lors de la démolition de l’hôpital civil en 1970, Lucien Jardez eut la présence d’esprit de se rendre sur les lieux, soucieux de savoir où se trouvaient les registres d’état civil de ces enfants. Ils furent découverts sur… une décharge ! Aujourd’hui, ils sont gardés jalousement aux Archives de l’État à Tournai.

Combien de personnes ai-je vu s’émouvoir jusqu’à la larme à l’œil devant le tour authentique se trouvant aujourd’hui au Mufim et dans lequel leur ancêtre fut déposé… Rendez-vous au Musée pour ce beau moment d’intimité qui ne peut laisser personne indifférent !