Ce vendredi 14 juillet, de 15 à 18 h, c’est le groupe "GoElya" qui revient suite au succès de 2022, pour le plus grand plaisir des commerçants et du public.

GoElya, c’est Chantal Gaudin aux claviers et au chant, Xavier Thiébaut à la contrebasse, Gilles Reignier à la guitare et Alain Delhaye aux sax, flûte, clarinette et percus.

Le groupe se définit comme "une voix, une passion, un atypique mélange swing-latino jazzy relevé de-ci de-là par un frémissement oriental."

Le répertoire est composé de standards du jazz, de bossa-nova, de compos en français et en anglais. Historiquement, GoElya, sous différentes formules, apprécie les reprises de Vaya con Dios. Il y en aura quelques-unes lors de leur récital, mais il y aura aussi un côté "fête nationale". "On joue à Pairi Daiza le 21 juillet, et dans ce cadre-là, on a bossé les artistes belges, francophones et flamands. À Tournai, on se concentrera sur les francophones comme Sela Sue, Puggy, Axelle Red, Jeff Bodart et d’autres…"

De quoi passer un moment sympathique donc, et comme il s’agit d’une animation proposée par l’Asbl Tournai Centre-ville (en collaboration avec le conservatoire), on rappellera qu’il n’est pas interdit de jeter un coup d’œil aux vitrines des commerçants du quartier !

facebook.com/GoElya.Quartet/