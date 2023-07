Une partie de la rue Saint-Martin, l’une des pires voiries de Tournai, réduite à une seule bande (vidéo)

Depuis ce lundi, des travaux sont entrepris à la rue Saint-Martin, plus précisément face au porche de la cour de l’hôtel de ville. La Ville de la Tournai serait-elle en train de reboucher les trous et nids-de-poule de cette voirie, l’une des pires de la cité des Cinq Clochers, et dont l’état est de plus en plus préoccupant et dangereux pour les usagers ? Pas exactement…