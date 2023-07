Tournai : "Après demain", du 25 au 27 août, ce sera le temps des Inattendues

Démocratie, un pas plus loin

"Aujourd’hui ça sent le roussi, demain est plein d’ombres et d’imprévus, pouvons-nous imaginer un autre temps dans des pages aussi différentes que le politique, l’urbanisme, l’environnement, le genre, la société, l’artistique, l’économie ?" interroge Laurent de Sutter, commissaire de l’événement. En introduisant le vaste journal "nouvelle version", il invite à "choisir le sillon du possible. Et si, au lieu de nourrir nos peurs de tous les discours qui disent l’inéluctable prétendu, nous nous tournions vers ceux qui prétendent le faire mentir ?"

En amont des (rencontres) Inattendues, quelques personnalités ont évoqué le travail qui les occupe au fil des semaines d’été. Un travail tout-terrain, puisque l’après demain est dans l’air depuis le lancement du thème. Valérie Cordy, directrice de la Fabrique de Théâtre (Hainaut), annonce une performance multimédia "État du Monde", mosaïque numérique éphémère (vendredi 25 août à 18 h, Maison de la culture). Seule en scène, face à son ordinateur, elle fera surgir une foison d’images (comme chacun peut s’y prendre), les reliera à des interviews de l’anthropologue Barbara Gloweczeck et du chercheur Marius Gilbert, aux partitions des musiciens dirigés par Charles Michiels.

La philosophe Barbara Stiegler et l’historien Christophe Pébarthe ont choisi pour sujet de leur spectacle "Démocratie, 2500 ans, recherche public(s) désespérément" (samedi 26 août, 11 h, cour de l’Évêché). Tous deux écrivains, ils iront vers différents partenaires durant une semaine de résidence à Tournai, éducateurs, personnel soignant, élus régionaux, adolescents… Ils s’adresseront, le 25 août à 18 h, devant Masure 14, à des jeunes ("Rap et Philo") en commençant par eux, par leur parole exprimée en couplets collectifs.

De nombreux invités et invitées sont attendus, côté pensée et côté création. Le journal qui vient de sortir en version papier témoigne de la diversité des interventions, assemblées, rencontres et collaborations. Illustré par Pam & Jenny, Nathalie Pollet, d’après "Les Songes drolatiques de Pantagruel" – 1565 -, il donne accès à des articles nourris d’interviews, de témoignages, de réflexions. Et offre le programme complet des Inattendues. On y découvrira des artistes, philosophes, chercheurs de sens: Agnès Gayraud, Tristan Garcia, Eloi Baudimont, Éric Lenoir, Chantal Mouffe, Daniel Andler, Blandine Rinkel, Dick Annegarn, Yves Coumans… Une ciné-conférence (AlFanfardjâti, film de Chantal Notté et Maxime Soyez), une expérience de philosophie collective (Les Guêpes Rouges), des lectures ouvertes, un concert parlé, Fanfare toi-même. Et aussi, samedi 26 août, une plongée dans les nouveaux espaces de la Maison de la culture "Les Bulles Inattendues", pour la grande crémaillère à laquelle sont associés un spectacle immersif, un film pyrotechnique, une visite des jardins, un café micro-ondes, une fanfare éphémère, la DJ Marcelle….

www.lesinattendues.be, journal papier disponible à l’Office du Tourisme. Réservations en ligne ou à partir du 22 août à la Maison de la Culture.