Luna Concept Store, le "Zalando" tournaisien

"Nous avons lancé notre activité il y a près de deux ans parce que nous avions envie de partager un projet commun et que moi j’ai toujours eu un attrait pour la mode et la vente, explique Julie Denays. Nous avons opté pour une boutique en ligne car cela demandait moins d’investissements, mais cela nous laissait aussi un peu plus de liberté, notamment par rapport à notre passion pour les voyages et à notre vie de famille (NDLR : d’autant plus, après l’arrivée de leur petit Charly) . Aujourd’hui, nous comptabilisons entre 1 000 et 2 000 visites par jour sur notre site, et nous gérons en moyenne 70-80 commandes par jour. C’est encourageant de voir que les clients nous font confiance et apprécient nos vêtements… Et cela bien au-delà de nos attentes puisque nous avons déjà reçu des commandes des États-Unis, du Canada, d’Australie… En quelque sorte, on voyage à travers le monde avec nos colis !"

Après avoir lancé leur activité au sous-sol de leur habitation, et avoir vécu au milieu des cartons de vêtements, les jeunes tournaisiens disposent désormais d’un local plus grand et adapté, à la Frinoise à Tournai. "C’est plus facile pour la gestion logistique, sourit Antoine Verbeke. Les vêtements sont bien rangés, et classés par modèles et tailles. Parce qu’il y a une sacrée logistique dans la gestion d’un site de vente en ligne. D’abord pour l’achat des vêtements que l’on effectue auprès de fournisseurs belges, français ou italiens. Avant la mise en ligne du produit, on réalise un shooting photo de chacun de vêtements ; il est important de permettre aux clients de se rendre compte de ce que donne le vêtement porté sur une personne. Ensuite, il y a la prise en charge des commandes, des mises en paquet et des envois ; heureusement, que maintenant la poste passe deux fois par semaine pour prendre les colis. Il faut gérer les éventuels retours, mais aussi répondre à tous les messages envoyés."

Le choix des vêtements, c’est la touche de Julie Denays. "En priorité, je veille à la qualité des vêtements, insiste-t-elle. J’essaie de trouver des modèles qui reflètent les tendances actuelles, aux styles diversifiés, des vêtements de cérémonie aux vêtements plus décontractés, qui puissent plaire au plus grand nombre, pour tous les âges. Je veille à mettre régulièrement en ligne des nouveautés."

Une boutique éphémère en fin d’année ?

Même s’ils ont opté pour le commerce en ligne, Julie Denays et Antoine Verbeke tiennent au contact humain, et aimeraient rencontrer davantage leurs clients. "Nous avons mis en place un service de click and collect, à Tournai pour éviter les frais de livraison aux clients de la région, précise la jeune entrepreneuse. Nous réfléchissons aussi à la possibilité d’ouvrir une boutique éphémère pour les fêtes d’année. Cela nous permettrait de nous faire connaître, mais ce serait aussi l’occasion pour les clients de venir essayer les vêtements et de les voir en “vrai”."