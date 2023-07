Devant le tribunal de Tournai, il n’a qu’un souhait: revoir son chien!

En pleurs, il n’a pas nié les vols de bouteilles d’alcool commis au Colruyt en septembre 2020. Il avait pris 2 ans et faisait opposition. "J’étais toxico et je volais ces bouteilles pour les revendre au Paki et me faire un peu d’argent. Le vigile m’a repéré et m’a dit qu’il ne voulait plus me voir. Je n’y suis plus retourné. J’ai commencé à mendier mais c’est interdit à Tournai. Depuis trois ans, je n’ai plus rien fait, Monsieur le juge".