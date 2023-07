Élections 2024: Jean-Luc Crucke en mission chez les Engagés

Avant d’évoquer avec lui la situation née de la nouvelle donne (le retrait de Catherine Fonck), on revient sur son passage du MR chez les Engagés. "On a beaucoup évoqué les questions de personnes avec Georges-Louis Bouchez, mais c’est d’abord une question de lignes. Je reste libéral, je reste laïc, j’ai acquis des convictions environnementales de plus en plus nettes, sociales également (NDLR. ce qui lui avait été reproché par son parti dans son travail sur une fiscalité plus juste) . Je vivais mal l’opposition droite-gauche, gauche-droite toujours plus marquée où chacun finit par devenir sa propre caricature.

Le centre, c’est chercher les équilibres par soi-même, pas sous la contrainte d’une coalition à former. Je trouve ça intéressant comme façon d’appréhender la politique."

Numéro deux, numéro un

Nous avions écrit, à l’arrivée de Jean-Luc Crucke chez les Engagés, que la deuxième place sur la liste de la Chambre lui était promise, juste derrière l’ancienne ministre communautaire Catherine Fonck qui conduit cette liste depuis 2007. À charge pour lui de récupérer le deuxième siège dans la circonscription provinciale de Hainaut (perdu par le cdH lors des élections de 2019).

Or ce ne sera plus un deuxième siège sur dix-huit, mais seulement sur dix – sept en raison de la nouvelle répartition des sièges ajustée à la démographie nationale.

On se disait donc que quelles que soient les qualités de M. Crucke, et sa capacité à attirer une part de son électorat personnel (voire d’autres transfuges), le défi ne serait pas mince dans un contexte d’érosion persistante de ce qui fut le centre chrétien puis humaniste (1).

Si ces réserves restent de mise quant à la reconquête d’un deuxième siège, l’horizon s’est dégagé pour Jean-Luc Crucke. Catherine Fonck a annoncé le premier juillet qu’elle se retirerait de la politique, une fois son mandat actuel achevé, La première place sur la liste des Engagés en Hainaut sera donc occupée par Jean-Luc Crucke.

"Je pense qu’un ticket Fonck-Crucke aurait eu du sens. Cela dit, je comprends la décision de Catherine. Il peut y avoir des moments en politique où l’on a la sensation d’avoir fait le tour, qu’on ne pourra plus faire bouger les choses et donc qu’on perdrait son temps à vouloir prolonger le bail… Catherine Fonck, c’est une grande dame, elle a beaucoup donné en vingt années comme parlementaire et comme ministre."

En tout cas, si on s’interrogeait sur les garanties obtenues par Jean-Luc Crucke quant à son avenir politique au sein des Engagés, il n’y a plus de questions à se poser.

(1) En 1995, il y avait encore quatre députés PSC (sur dix-neuf) en Hainaut. trois en 2007, deux en 2010 et 2014 (sur dix-huit, cette fois). Enfin, on l’a dit, en 2019, Mme Fonck avait été la seule élue cdH à la Chambre en Hainaut, certes rejointe par Jean-Luc Crucke, chez les Engagés, en cours de législature.