Agenda Wapi: "LaSemo", "So W’Happy", le meeting VW Cox, et bien d’autres idées de sorties pour ce week-end

1. LaSemo (Enghien)

En quinze ans, LaSemo n’a cessé d’évoluer et de se démarquer pour devenir un événement incontournable des familles et festivaliers festifs soucieux des enjeux de demain. Il se déroule tout au long de ce week-end du 7, 8 et 9 juillet, dans le parc d’Enghien.

L’affiche musicale 2023 de LaSemo s’annonce sous les meilleurs auspices avec Ben Harper, Pierre de Maere, Balthazar, Jain, Cali, Suzanne, Tryo, Selah Sue, etc.

Comme chaque année, LaSemo proposera également de nombreux spectacles d’art de rue, cirque, théâtre, conte et de nombreuses autres disciplines dans ses espaces immersifs au cœur du parc d’Enghien.

2. Le So W’Happy (Rongy)

Le festival étiqueté "électro/hardstyle" fête déjà ses dix ans ! Le programme de l’édition 2023 du So W’Happy réunit plus de 200 artistes en trois jours, dont des DJ emblématiques de l’événement comme Ahzee ou DJ Furax. L’organisation s’est donné les moyens de ses ambitions avec Manau et Henri PFR cette année, pour diversifier son offre.

Le So W’Happy fête déjà son dixième anniversaire les 7-8 et 9 juillet. Dans le paisible village de Rongy, qui sera l’épicentre de la musique électronique, on attend encore plus de 30 000 festivaliers cette année pour 220 DJ programmés !

Si le So W’Happy reste une référence en matière de musique électro/hardstyle, la programmation de 2023 laisse échapper des noms qu’on n’avait pas l’habitude de voir à Rongy, en juillet. Manau (le vendredi 7) et Henri PFR (le samedi 8) font partie de ces nouvelles têtes d’affiche.

3. Le meeting VW Cox (Rumes)

Ces 7, 8 et 9 juillet, The Ladys-bugs Club of Rumes organise son 27e meeting international de VW sur le site de la plaine de jeux de la place Roosevelt à Rumes.

Amateurs de VW Coccinelle et dérivés (Buggy, Combi, Karmann, Porsche, 181, etc.), mais aussi curieux: The Ladys-bugs Club of Rumes organise, ce week-end, la 27e édition de son meeting international ! Au programme: exposition de voitures, balades, soirées musicales et diverses animations.

Entrée gratuite.