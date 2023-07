Les travaux de l’extension du parc éolien Tournai-Antoing-Brunehaut débuteront fin juillet

Opérationnelles en mars 2024

Les travaux pour ces trois nouvelles éoliennes vont débuter d’ici la fin du mois de juillet. "Une fois que les champs de blé seront moissonnés, précise Benoît Mat de la société Ventis. Les éoliennes devraient être opérationnelles en mars 2024. Le chantier se déroulera en plusieurs étapes: l’aménagement des chemins d’accès, la réalisation de fondations, le levage des machines et pour finir, les aspects techniques et la mise en service des éoliennes."

Les trois éoliennes verront le jour dans le prolongement et la continuité des existantes: l’une sur le territoire de Tournai et deux sur le territoire de Brunehaut, entre les rues du Colonel Dettmer et de Longuesault, avant le pont de l’autoroute en direction de Wez, de part et d’autre de la route.