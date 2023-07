Au collège de Kain, mieux évaluer pour favoriser la progression

Anne-Sophie Verriest (48 ans) est la directrice du collège de Kain depuis 4 ans après en avoir été sous-directrice 2 ans.

Avez-vous une idée de ce qu’il faut proposer ?

On s’est mis à plusieurs pour déterminer ce qui pourrait nous permettre d’évoluer et de nous adapter à cette nouvelle génération. On a sondé les élèves, les parents, l’opinion générale.

En un: le collège conserve une réputation d’élitisme qui n’est plus en adéquation avec ce qu’il devient. En effet, on se positionne du côté des écoles qui allient "exigence" et "bon suivi" de l’élève. Cette posture est nécessaire pour préparer nos jeunes aux études supérieures.

En deux il faut de plus en plus être pro de la communication. On fait bien les choses, on se remet en cause, on avance… mais on ne le fait pas assez savoir. Pourtant, de nombreuses adaptations ont déjà été mises en place. Nous devons utiliser les multiples canaux de communication, cibler les différents publics (NDLR. et peut-être dépasser une certaine modestie qui fait partie de l’ADN du collège)

C’est le moment de donner des exemples…

Le Pacte d’excellence prévoit une diminution des "jours blancs" (jours d’examens, de délibés, journées pédagogiques, etc...). Jusque l’an dernier on en avait 27. Pour 2025, il en restera 18 (ou 12 pour le D1), ce qui conduira à la suppression de la seconde session de septembre (ce qui se pratique déjà dans d’autres régions) et aussi à la suppression de la session de Noël.

Nous avons décidé de sauter le pas dès à présent. En nous calant sur 18 jours, mais en mettant en place des garanties quant à la deuxième chance à laquelle tout élève a droit. Cela passe par l’évaluation certificative (les interros en cours d’année), l’évaluation formative et ce que nous appelons des "délibés-diagnostics", système innovant et imaginé par nos professeurs.

En conseil de classe, on détermine pour chaque élève ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, en matière d’apprentissage (mémorisation, concentration, attention, motivation, gestion du stress, orientation,…) avant de proposer une remédiation personnalisée.

Pour tous, cette fois, dans la semaine qui suit un congé de 15 jours, les heures sont consacrées à s’assurer des acquis précédents: on parle de "semaine d’ancrage". Ce système permet de s’assurer des acquis de nos jeunes et de cibler les fondamentaux. C’est un soutien essentiel pour permettre à nos élèves de progresser. Ce système permet également de faire travailler régulièrement. Nous constatons que cette régularité peut faire défaut chez les jeunes quand ils arrivent dans les études supérieures.

Quand vous dites "remédiation personnalisée", comment cela se concrétise-t-il ?

On peut orienter l’élève vers "l’étude" avant et après les cours, où il se sentira encadré pour assimiler ce qui a été vu en classe. Nos professeurs passent alors dans ces études pour aider les jeunes. Cela peut être aussi "l’école de devoirs" où il sera plus directement assisté par des professeurs expérimentés. Il y a également toute une série de vidéos créées par les professeurs et mises à disposition pour reprendre la matière, en math notamment.

Nous avons aussi conçu une formule "level up" (monter d’un niveau) qui comprend une série de tutos "comment étudier telle matière", "comment mémoriser", "comment gérer le stress"…

Aussi, le modèle qu’on propose responsabilise davantage chacun: l’élève, le parent, l’enseignant… au service de la réussite de l’élève.

Je peux vous dire qu’aujourd’hui, on en demande de plus en plus aux professeurs. C’est acceptable si les élèves s’investissent, réagissent et si les parents sont à nos côtés, partenaires. Certains le comprennent et prennent le temps de visionner les vidéos méthodologiques mises à disposition de leurs enfants… Je le répète: de notre côté, nous devons apprendre à mieux communiquer, à oser valoriser ce que nous réalisons pour nos jeunes et leur avenir serein.