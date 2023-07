Cette belle tradition estivale a commencé en 2021, l’an 1 après le Covid. "Nous avions organisé sept dates le premier été. On sortait d’une longue période de crise sanitaire et les gens montraient un gros engouement pour les festivités de leur village. Mais c’était un dispositif un peu lourd à porter pour la ferme. Alors nous avons réduit la voilure à quatre guinguettes l’an dernier. Idem cette année avec deux dates au début de l’été (1er et 8 juillet) et deux dates au milieu du mois d’août (12 et 19 août)."

Raison première de cette organisation ? "La découverte de la ferme des Coquelicots", répond Pierre Van de Wiele. "On ouvre la ferme à l’extérieur. Les visiteurs découvrent ce que l’on produit et comment on le produit. On a tout à gagner à expliquer notre travail en toute transparence, à rappeler que les producteurs locaux n’ont pas disparu, même s’ils sont moins plébiscités qu’au début du confinement. À l’époque, on vendait deux fois plus en deux fois moins de temps." Depuis, le phénomène s’est estompé. Les gens ont repris d’autres habitudes. Mais les lieux comme la ferme des Coquelicots n’ont pas changé de cap et continuent de valoriser le circuit-court. Sans ambition démesurée, Pierre Van de Wiele veut simplement "partager et donner envie."

La journée "guinguette" se découpe en deux parties. La première est réservée aux visites pédagogiques (du potager, de la serre), au nourrissage des animaux, à la balade nature et aux ateliers (cuisine de plantes sauvages, yoga, création d’un conte). La seconde est payante et plus festive puisqu’elle accueille, pour chaque date, deux ou trois groupes. "On fixe un prix d’entrée à dix euros pour rémunérer les artistes qui se produisent à la ferme", poursuit Pierre Van de Wiele. "Ce sont toujours des groupes locaux. "

La première date a rassemblé près de 100 personnes le matin pour les visites pédagogiques et les ateliers et environ 250 visiteurs en fin de journée, pour les festivités.

Inscription sur ginguettealaferme@gmail.com. Programme détaillé sur le site internet https ://www.fermedescoquelicots.be/les-guinguettes.