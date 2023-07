Tournai: nouveau QG & une nouvelle vie pour la maison médicale La Venelle (vidéo)

Objectif atteint et savouré dans un nouveau Quartier Général tout neuf, façonné dans les anciens locaux de la banque ING (la maison médicale a conservé le coffre-fort pour son local d’archives). "En un peu plus d’un mois, les patients ont déjà bien eu le temps de prendre leur marque. Ils semblent tous satisfaits de ce nouvel endroit", mesurent les membres de la Venelle. Un endroit sans doute plus conforme aux consultations et aux soins prodigués par des médecins généralistes, psychologue, diététicienne ou assistante sociale. "On a été très bien accueilli dans le quartier. L’incertitude autour du stationnement s’est vite évaporée. Nous avons même reçu un bouquet par notre voisine fleuriste au moment de notre installation. C’était un bel accueil."

La phase 2 "terminée avant l’hiver"

Passé l’installation, il faut désormais asseoir son ancrage dans le quartier. C’est l’ambition de la maison médicale, qui souhaite développer des ateliers culinaires, de santé communautaire et autres moments de partage avec les patients ou les habitants du quartier. "Nous attendons de finir les travaux du hangar pour passer à la vitesse supérieure ", reprend Alix Hovinne.

En récupérant les anciens locaux d’ING, La Venelle dispose donc d’un hangar qui accueillera plusieurs bureaux (dont celui d’un médecin) et le plateau des kinés. C’est dans ce bâtiment modulable (avec jardin) que tous les ateliers seront organisés. "C’est la phase 2 du chantier. Nous espérons la voir se terminer avant le début de l’hiver." La maison médicale tournera alors définitivement à plein régime. Comme d’autres structures du genre, elle aura le cadre adéquat pour répondre (à son échelle) à la pénurie de médecins.