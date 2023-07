Philippe Lekeuche (Tournai) en lutte avec sa sœur Poésie

Philippe Lekeuche explore, dans ce nouveau recueil, les "Abysses d’amour" qu’il traque sans hâte ni victoire. La poésie est cette proie brûlante, inaccessible, venue sans armes ni bagages rejoindre ses parages. Et la fugueuse libre, que la parole ne peut cerner, "Rien dans cette vie ne fonde/Un seul mot". Tout le sens de "L’Épreuve" est serti de tentatives de dire, au plus près, l’essentiel, l’indicible. "Ni la Poésie, ni l’autre/ne guérissent de soi/Même l’errance est impossible".

La majuscule accordée à Poésie fait d’elle un être géant, une réalité hors du monde, mais le poète ne la croit pas éthérée. Elle lui est supérieure, certes, étrangère aux codes, à la raison langagière. Elle emporte des partitions avec elle, prend des chemins épiques, rupestres, sans se retourner. C’est elle la meneuse de jeu, fière passante et passeuse d’âme, de grâce. La quête n’a rien de ludique, sa violence creuse l’abîme. "Vois, maintenant des agneaux pleuvent/Sur notre blessure". La lutte fratricide ne laisse pas le poète à terre. Elle le tient debout, chercheur aveuglé mais vaillant. "Vous aviez choisi le poignard-langage/Et toutes les fleurs n’y peuvent rien". Le combat au long cours ne prendra pas fin, l’acquiescement s’impose: "On n’ira pas plus loin que nous/Je le crains, et nous défaire/De nous: que soit l’aveu !"

"L’Épreuve", Philippe Lekeuche, avec des peintures d’Isabelle Nouwynck, éd. L’Herbe qui tremble, 14€