Durant cette période, quatre kilomètres de chaussée seront rénovés au niveau de Ronchin, ainsi que sept ouvrages d’art. "Ces travaux sont rendus nécessaires en raison d’une chaussée vieillissante (NDLR: qui, soyons de bon compte, n’a quand même rien à voir avec l’état des autoroutes wallonnes) et d’ouvrages d’art anciens à rénover, précise la Direction Interdépartementales des Routes du Nord. L’autoroute A1 supporte à l’entrée de Lille un trafic de 200 000 véhicules par jour dans les deux sens, dont 13% de poids lourds."

Le chantier ne sera pas sans conséquence pour les automobilistes belges qui souhaitent se rendre à Lille… Le tronçon de l’autoroute, après l’échangeur en direction de Dunkerque/Calais et qui mène à Lille sera fermé à toute circulation !

Les déviations

Pour les automobilistes qui viennent de Tournai (E42-A27)

– Pour se rendre à Lille: l’itinéraire habituel sera impossible ; la déviation est inévitable. Vous devrez quitter l’autoroute à hauteur de "Villeneuve d’Ascq-Quatre Cantons" et suivre la déviation en rejoignant la N227 et ensuite la N356 pour arriver à Lille, par le côté sud.

– Pour prendre la direction de Dunkerque: l’itinéraire habituel sera impossible ; la déviation est inévitable. Vous devrez également quitter l’autoroute à hauteur de "Villeneuve d’Ascq-Quatre Cantons" et suivre la déviation en rejoignant la N227. Après, il vous faudra prendre la A22 (vers Roubaix-Tourcoing) pour emprunter ensuite rejoindre la Rocade Nord-Ouest vers Dunkerque.

– Pour rejoindre l’autoroute A1 (vers Paris, et les autoroutes des vacances): pas de changement !

Pour les automobilistes qui se dirigent vers Tournai (A27-E42)

– Au départ de Lille:l’itinéraire habituel sera impossible ; la déviation est inévitable. Vous devrez continuer jusqu’à "Villeneuve d’Ascq-Quatre Cantons" pour ensuite emprunter la N227 et la N356

– En provenance de Dunkerque : il vous faudra quitter l’A25, à hauteur d’Englos pour rejoindre la Rocade Nord-Ouest, et ensuite l’A22 et la N227.

– En provenance de l’autoroute A1 (Paris, et autoroutes des vacances) : pas de changement !

Pour les automobilistes qui viennent de Mouscron (A22)

– Pour se rendre à Lille: pas de changement !

– P our rejoindre l’autoroute A1 (vers Paris, et les autoroutes des vacances): pas de changement (la N356 et l’A1 n’étant pas fermées dans le sens Lille-Paris) !

Pour les automobilistes qui se dirigent vers Mouscron (A22)

– Au départ de Lille: pas de changement !

– En provenance de Dunkerque: pas de changement !

– En provenance de l’autoroute A1 (Paris, et autoroutes des vacances): il vous faudra emprunter l’A22 et puis la N227.

En résumé, la déviation principale consistera pour aller à Lille à emprunter les axes N227 (Villeneuve d’Ascq-Quatre Cantons), A 22 et N356 vers Lille ou Rocade Nord Ouest (M652) vers Dunkerque. L’inverse, en provenance de Lille ou de Dunkerque.

Bonne nouvelle pour les vacanciers, il n’y aura pas de perturbations pour rejoindre les autoroutes du soleil.

Par contre, même si la Direction interdépartementale des Routes du Nord a choisi de mener ces travaux en été pour affecter le moins possible les usagers de quotidien, des perturbations et des ralentissements sont à craindre. Ainsi, elle invite les personnes en provenance ou en direction de la Belgique à emprunter l’autoroute A2, vers Valenciennes…