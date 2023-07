Ce week-end, l’enceinte comprenant à la fois un vaste hall sportif dévolu à l’enseignement secondaire – mais qui est loué en tant que salle polyvalente, sur demande, aux organismes extérieurs, le soir et le week-end – et l’atelier design de l’enseignement supérieur a été inaugurée officiellement.

"Officiellement" car, lors des portes ouvertes du 26 mars dernier, les plus impatients ont déjà pu lever un coin du voile...

Une salle polyvalente pour les étudiants qui se veut aussi ouverte sur l’extérieur, les soirs et week-ends. ©ÉdA

La maquette permettant de comprendre la réflexion des volumes. ©ÉdA

Au premier coup d’œil, le bâtiment ne semble pas forcément très élevé mais il cache bien son jeu: dans les deux espaces, les volumes sont pourtant impressionnants.

"On pourrait croire que le hall sportif n’est pas très haut mais la façade le dissimule par un décrochage à l’arrière", sourit Xavier Cabo, chef des travaux de l’établissement de la chaussée de Tournai, aux côtés de Xavier Dochy. directeur chez ASBL institut Saint-Luc.

Les plus fins limiers verront que La Salle peut aussi se lire en un seul mot. Il s’agit en effet d’un établissement Lasallien, se réclamant de l’esprit de Saint Jean-Baptiste de La Salle, "puisque l’école appartient aux frères des écoles chrétiennes", dit M. Cabo. ©EdA

La volonté de bien l’intégrer

Une construction parfaitement assimilée à l’espace vert et dont la nouvelle allée d’accès n’est que le prolongement de celle historique située à l’arrière du bâtiment plus que centenaire.

"On voulait que ce nouveau bâtiment ne dénote pas avec ce qui existait. Notre volonté avec les architectes était de parfaitement l’intégrer dans le parc", se remémore notre interlocuteur.

Les différents discours prononcés dans la hall sportif qui se veut salle polyvalente. "Notre volonté est de l’ouvrir vers l’extérieur." ©ÉdA

Une réflexion menée par l’équipe du cabinet d’architecture mouscronnois AAVO.

Elle a d’ailleurs été détaillée par son responsable, Damien Van Oost, lors de l’inauguration.

En fonction de leurs titres et qualités, trois autres orateurs sont intervenus face à l’assemblée réunie au sein du complexe sportif, à savoir Paul-Olivier Delannois qui s’est dit bluffé par la rapidité d’exécution du chantier, le frère Nicolas Capelle dont dépend l’infrastructure et, enfin, Alain Schamps, président du pouvoir organisateur.

Les discours furent aussi l’occasion de remercier, si pas de féliciter, les différents corps de métier engagé dans ce projet. De quoi apprécier des origines hurlues donc, mais aussi tournaisiennes, cominoises pour la construction et une courtraisienne pour un élément sportif spécifique.

La salle se lit aussi La Salle, clin d’œil à Saint Jean-Baptiste de La Salle. ©ÉdA

"Tout en respectant bien sûr les marchés publics, notre volonté fut de faire intervenir une parité majoritairement venue de Tournai et de Mouscron."

De multiples raisons expliquent cette construction

Ce chantier fut nécessaire pour deux raisons majeures : "Parce que la salle de sport était trop vieille et devenue dangereuse au point qu’il a fallu l’abattre et parce que l’espace design était à la drève de Maire et que notre volonté était de retrouver les différentes sections ici, sur un seul site", conclut M. Cabo.

La partie design, à l’entrée. ©ÉdA

Le rendez-vous inaugural s’est prolongé festivement sous un vaste chapiteau dressé dans le jardin de l’institut.

Musique, bulles et sandwichs ont prolongé la partie protocolaire. ©ÉdA