Ttribunal de Tournai: atteint de la maladie "d’exhibitionnisme"

Le 1er octobre 2022, dans un bois près de Gaurain, un homme de 47 ans est surpris par un promeneur en train de se masturber à proximité de deux jeunes filles de douze ans "pour assouvir une pulsion".

L’individu prend la fuite tandis que celui qui promenait ses chiens demande à sa sœur de le poursuivre en voiture le temps qu’il contacte la police.

La sœur retrouve le prévenu à hauteur de son véhicule. Elle le bloque avec sa propre voiture et en sort. Il effectue une manœuvre pour sortir de son emplacement quand celle-ci pose ses mains sur le capot. "Pris de panique, j’ai accéléré et je suis parti. Mais, ce n’était pas un coup volontaire", indique l’homme. La femme est renversée et se blesse à la cheville. "Au-delà du fait divers glauque, cela aurait pu virer au drame", souligne l’avocat de la partie préjudiciée.

Témoin traumatisée

Une témoin constituée partie civile a souhaité prendre la parole : "J’ai vu le conducteur foncer sur la dame. J’étais derrière dans la voiture avec mon compagnon. Comme le chauffeur prenait la fuite, nous avons décidé de le suivre pour relever son numéro de plaque. Je n’ai pas subi de préjudice, mais je suis toujours traumatisée". C’est grâce à la photo de la plaque d’immatriculation et des vidéos de surveillance que le prévenu a pu être interpellé. "Monsieur indique dans son audition qu’il se rendait à Tournai pour visiter les musées quand il a été pris d’une pulsion. Il reconnaît être atteint de la maladie d’exhibitionnisme. Il ne recherchait pas spécialement à faire cela devant des enfants". Même si la défense compte plaider l’article 65 alinéas 2 (unité d’intention entre les faits antérieurs et ceux-ci), le ministère public considère que ce neuvième fait est de trop. Un an de prison est réclamé. "Mon client souffre de cette maladie depuis son divorce en 2005. Il a une nouvelle compagne et deux enfants. Il suit un traitement psychologique. Le rapport d’expertise est rassurant. Il montre un risque faible d’un acte sexuel avec contact". Si la présidente se dirige vers l’emprisonnement, un sursis probatoire est sollicité. Le jugement est mis en continuation au 7 septembre afin de joindre des documents.