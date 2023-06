Tribunal de Tournai: entre geste amical et attouchements...

Farid aurait donc saisi les mains d'un homme sujet à une maladie dégénérative pour les placer sur son sexe en érection. La victime aurait lutté pour repousser Farid. Mais celui-ci nie : "J'ai pris ses mains pour lui dire bonjour. C'était un geste amical. En plus, la salle était comble et je ne me serais pas permis de faire ça".

Le procureur a expliqué que ces faits avaient fait l'objet d'une dénonciation de la part des Marronniers et que la victime souhaitait déposer plainte pour plusieurs scènes d'attouchements. Des comportements totalement inadaptés.

"Le prévenu avait demandé à la victime de le suivre aux toilettes. Un témoin neutre, à savoir un agent de sécurité, a confirmé la version de la victime. Monsieur, décrit comme manipulateur, a déjà été condamné pour des faits de même nature. Il ne se remet pas en question. Je réclame 18 mois".

Abusé durant sa jeunesse

La défense n'a pas éludé le passé de son client. Il a fait l'objet de trois mesures d'internement suite à des faits de 2009, viol et attentat à la pudeur.

"Dans ce dossier-ci, il a entretenu une relation sexuelle avec la victime de 2017 à 2020. Une relation consentie".

À propos de la scène du 25 février 2021, la défense évoque une mauvaise interprétation de la victime : "Il s'agissait d'un geste amical. Après les faits, mon client a fait l'objet d'une grosse surveillance et a reçu un traitement antihormonal. Aujourd'hui, il ne peut plus sortir seul. Son régime est strict. Nous demandons son acquittement ou alors une application modérée de la loi".

Avant de partir, le prévenu s'est exprimé : "J'ai été abusé durant ma jeunesse et j'ai parfois répercuté ce que j'ai subi, mais je n'ai par exemple jamais porté la main sur des enfants". Jugement le 18 septembre.