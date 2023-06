Suarez et Jali, de beaux noms de la chanson française au chapiteau de Maulde

Son concept unique de randonnée 4x4 à la découverte de sites habituellement fermés au public (centre de déchets inertes Recytour à Havinnes, Saint-Druon à Antoing…) en fait un terrain de jeu privilégié pour plus de 500 pilotes.

Amateurs ou conducteurs chevronnés, on y vient de partout en Belgique, mais aussi de France, du Luxembourg, des Pays-Bas.

"Toucher un autre public"

Jali viendra notamment présenter les chansons de son nouvel album, après 8 ans d’absence. ©Romain RIXHON

Ceci dit, l’organisation n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Pour cette édition 2023, qui s’étendra sur 4 jours (NDLR: coup d’envoi ce jeudi), elle a frappé fort en attirant dans ses filets Jali et le groupe Suarez.

"C’est la première fois que l’on réussit à programmer des artistes de ce niveau-là qui ont leur propre répertoire, se réjouit Sébastien Delannay, président de la Jeunesse mauldoise depuis 25 ans. Leur venue est le fruit d’un gros travail de prospection, débuté en août 2022. On a fait fonctionner notre carnet d’adresses et ça n’a pas été difficile de les signer. Par leur notoriété et leur univers, on pense séduire un autre public, plus familial encore. C’est un saut dans l’inconnu, mais on a bon espoir que la sauce prenne."

De retour après huit ans d’absence et un nouvel album intitulé Paysages, Jali, l’interprète de l’Espanola et d’ Un jour ou l’autre, inaugurera la soirée-concerts du samedi 1er juillet. Le lumineux chanteur belgo-rwandais se produira à 19 h 30, avant que les sonorités pop-rock de Suarez ne résonnent sous le chapiteau, vers 21 h.

Le groupe Suarez fête cette année ses 15 ans de scène avec une tournée de 15 dates, toutes sold-out. ©ÉdA

Le concert du groupe emmené par le chanteur montois Marc Pinilla, qui vient de boucler la tournée de ses 15 ans de scène, se jouera probablement à guichets fermés.

Au bord du gouffre, L’indécideur ou Qu’est-ce que j’aime ça, autant de tubes dont les paroles devraient être reprises en chœur par les spectateurs, samedi.

Mister Cover, une histoire qui dure depuis 15 ans

Le phénomène Mister Cover qui embrase les foules. ©ÉdA

Indissociable du chapiteau mauldois qu’il enflamme depuis 15 ans à coup de prestations débordantes d’énergie, Mister Cover (23 h) ponctuera cette soirée qui s’annonce mémorable. "Les membres du groupe adorent venir ici car ils s’amusent comme des fous. e public aussi", glisse M. Delannay.

Le reste de la programmation s’inscrit dans la continuité avec des valeurs sûres. L’afterwork de ce jeudi sera animé par les 10 musiciens du cover band Patchwork (19 h 30) et par les DJ’s tournaisiens Stéphane et Laurent Baert (20 h 30). D’autres habitués se mettront derrière les platines lors de la soirée jeunes et sa line-up alléchante, vendredi: DJ’s Gaylord, Furax, Nicki Sanchez, Miss Gul… À l’attraction du week-end (rando 4x4 de 100 km) se greffera une marche gourmande de 6 et 12 km dimanche matin.

Toujours très spectaculaires, les épreuves d’adresse du trial 4x4 verront 200 conducteurs tester la maîtrise de leur véhicule sur des terrains cabossés.

Véritable marque de fabrique des festivités, les groupes de reprises issus de la région se verront dérouler le tapis rouge. À 19 h, le duo tournaisien de rock folk À peu près ça proposera un étonnant mélange de styles, de Muse à Bourvil en passant par Joe Dassin ou U2.

Pour dynamiter le public, on pourra ensuite faire confiance aux musiciens de l’orchestre Zénith (Ath-Leuze-Tournai) qui, comme à l’accoutumée, lâcheront les chevaux sur scène, dès 21 h. "On espère atteindre le cap des 10 000 entrées et rester sur notre lancée de 2022, dont le succès avait dépassé nos attentes."

Gratuité les jeudi et dimanche. Préventes vendredi (10 € ; 12 € sur place) et samedi (12 € ; 15 €) via le Facebook du 4x4 de Maulde. Pass 2 jours à 20 €.