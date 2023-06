La bâche enlevée sous les yeux d’Olivier Vandecasteele à Tournai: "Mes bourreaux n’ont rien détruit" (revivez notre live vidéo)

Des centaines de personnes se sont massées sur la Grand-Place de Tournai. ©-Eda

Avant cela, le Tournaisien, qui arborait un T-shirt "Vivre debout", avait livré un discours rempli d’humanité, non sans émotion.

"Vous m’avez ramené à la maison. Votre mobilisation m’a permis de résister"

"Belgique je t’aime. Nous sommes forts ensemble, ce sont les mots que j’écrivais tous les soirs sur ma main gauche pour me donner un peu de courage. Je relisais et répétais ce mantra. En février 2022, j’ai dû accepter que ma vie se figeait. J’ai été coupé de tout, plongé dans le silence, sans moyens de communiquer. J’ai labouré mes sentiments de long en large. J’ai décidé d’accepter de manière radicale ce qui m’arrivait tout en essayant de ne jamais laisser tomber les bras. C’est d’abord votre souvenir qui m’a fait tenir. Dans ma solitude, j’ai cherché celles et ceux qui m’ont accompagné. Je les appelais mes pépites", a-t-il commencé.

" Un jour, j’ai appris qu’il y avait une pétition organisée en Belgique. Je m’y suis accroché comme à une bouée. J’ai imaginé visage après visage qui avait bien pu la signer. Vous m’avez ramené à la maison. Votre mobilisation m’a permis de résister. On m’a répété là-bas que vos actions ne mèneraient à rien. On prétendait que ça mettrait en péril les négociations. Mais vous avez accompagné ma famille dans cet enfer, je vous en serai éternellement reconnaissant.

Depuis mon retour, j’ai compris ce que vous avez réalisé ensemble. Et bon Dieu que c’est beau. Certains d’entre vous ont imprimé leurs premières affiches. D’autres ont pour la première fois signé une pétition. Vous avez réalisé quelque chose d’exceptionnel. Mes bourreaux n’ont rien détruit, au contraire. Le monde a vu une Europe unie contre l’injustice."