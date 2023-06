Coups de cœur des guides de Tournai (25/50): des svastikas au Trésor de la Cathédrale

Elle provient de l’abbaye de Saint-Nicolas des Prés (à l’entrée du village de Chercq), où, selon la légende, Thomas Becket (1118-1170) l’aurait laissée en cadeau lors de son retour d’exil vers l’Angleterre.

Et si l’abbaye a déménagé plusieurs fois au cours de son histoire (vers Sainte-Catherine puis Sainte-Marguerite), la chasuble a suivi les moines. En 1838, elle fut léguée à l’Évêché par le dernier chanoine de l’Abbaye. Depuis elle est conservée au Trésor de la cathédrale

Des matériaux de haute qualité

La chasuble, réalisée en une seule pièce en forme de demi-cercle, est taillée dans un samit de soie de couleur rouge pourpre. Au Moyen-Age, le colorant rouge obtenu à partir de la cochenille, tout comme le samit, était privilégié pour la plus haute classe ecclésiastique.

Les bandes décoratives sont tissées et brodées en fils de soie et fils métalliques. Les broderies représentent de petits motifs géométriques, notamment des svastikas. Le svastika, mot venant du sanscrit, est un symbole oriental très ancien qui représente le mouvement du soleil au fil de la journée. (1)

Une relique

Thomas, ami du jeune roi d’Angleterre Henri II Plantagenêt, avait été nommé par celui-ci archevêque de Canterbury. Le jeune Becket prit son rôle très au sérieux, faisant passer les intérêts de l’Église avant ceux du roi, ce que ce dernier ne put admettre. Il fut contraint à l’exil en France durant 6 ans. En 1170, Henri II le fit revenir en lui promettant la vie sauve. Mais Thomas n’avait pas changé dans ses convictions. Le conflit entre les deux hommes reprit de plus belle. Un jour, le roi excédé lâcha devant ses barons: "N’y aura-t-il donc personne pour me débarrasser de ce clerc turbulent ?" Interprétant cette réflexion comme un ordre, quatre chevaliers se précipitèrent dans la cathédrale et assassinèrent le prélat. C’était quatre jours après Noël, le 29 décembre 1170. L’événement suscita une immense émotion à travers l’Europe entière. Thomas Becket, révéré comme martyr, fut canonisé en 1173.

La chasuble, relique très précieuse, reste le témoin muet d’un homme qui fit passer ses convictions avant le bon plaisir de son souverain.

(1) Ndlr. Le svastika allait hélas servir de matrice à la croix gammée nazie, ce qui, dans la pratique, en a "interdit" tout usage depuis lors