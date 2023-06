À Tournai et Ere, l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie jouera pour les enfants

Combler un fossé…

Quatre représentations adaptées à l’âge des enfants seront proposées, incluant un clown pour les plus jeunes. Toutes les écoles ont reçu une invitation pour assister à cet événement. Au total, plus de 1 000 enfants auront la possibilité de découvrir ce spectacle. "J’espère que ces moments susciteront de nouvelles vocations artistiques et aideront les élèves à s’épanouir dans le domaine musical." dit l’échevine Sylvie Liétar qui salue l’initiative.

Ces concerts-spectacles de l’ORCW sont subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du parcours d’éducation culturelle et artistique des enfants (PECA) qui vise à combler le fossé existant entre certains enfants et l’accès à la culture.

Les instituteurs ont d’ailleurs pu disposer d’un dossier pédagogique afin de préparer les enfants à la représentation choisie. Lundi 3 juillet, à l’athénée Campin, à 10h "Classic’n folk" et à 14h "Viva Vivaldi – Les quatre saisons du clown" Jeudi 6 juillet, à la salle socioculturelle d’Ere, à 11h et à 14h "Enfin en accords !"

Un mot des concerts

Classic’n Folk La frontière entre musique dite classique – ou musique savante, grande musique – et musiques populaires est loin d’être étanche… Et les exemples d’emprunts des compositeurs classiques au folklore sont légion. Un quintette formé par des musiciens de l’ORCW donne à entendre les différentes manières dont les compositeurs ont revisité ces répertoires, de manière plus ou moins lointaine ou littérale. C’est aussi l’occasion d’un voyage musical à travers les musiques du monde. Un concert qui fait tomber les frontières !

"Viva Vivaldi – Les quatre saisons du clown" Au fil de ce voyage musical, le clown emmènera petits et grands à la rencontre de l’univers tout en contrastes de Vivaldi. Ses célèbres "4 saisons" sont déclinées par petites touches avec en toile de fond Venise et ses masques, les oiseaux de l’été, une mandoline ou encore l’incongru saxophone avec lequel le clown tente de se mettre en valeur…

"Enfin en accords !" Accompagné du clown et de sa contrebasse, un quatuor formé par des musiciens de l’ORCW entraîne son public sur les chemins de traverse de l’épopée musicale. Classiques, rock et contemporaines, les notes s’égrènent comme autant de sourires au pays du burlesque et de la poésie.