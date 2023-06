Trois fermes de Templeuve ouvrent leurs portes ces 1er et 2 juillet 2023

Courir pour la Fête à la vie

Chez Louis Legrand, une tradition se transmet de père en fils depuis 8 générations "non seulement par le prénom (!) mais aussi le label, l’expérience, l’amour de la nature et de la production de qualité" rappelle Louis tout en profitant de ce week-end pour démontrer que le respect de la qualité dans la tradition artisanale fait toujours partie de la devise familiale. Du savoir-faire, les Manche en possèdent également. Circuits courts, légumes anciens, pressage de fruits, framboises, fraises, cerises,… sont les spécialités de la maison. Si Dominique et Thomas sont responsables de l’activité, c’est toute la famille qui s’investit avec notamment David qui a contribué à la touche sportive de l’organisation. "Si chaque exploitation propose ses animations propres, une marche et un jogging auront un parcours commun. Ce bel esprit se valorise encore par le fait que le bénéfice issu des inscriptions du 13 km reviendra à la Fête à la vie qui œuvre depuis plusieurs décennies pour la recherche médicale".

Les temps forts

À L’Anondor: démo de traite des ânesses (samedi et dimanche à 11 h); fabrication de savons (samedi à 13 h), stand apiculture, démos laine, parage d’ânes (dimanche à 14 h), stands de produits artisanaux, balade à dos d’âne, gymkhana de ballots (dimanche 14 h), balades familiales en cuistax et tracteurs, marche des 3 fermes (5 km) et restaurations diverses. Chez Louis Legrand: visites de la ferme en 3 D, de l’élevage et des ateliers de production, démo de gavage, dégustation des produits, animation avec le groupe Cocktail, restauration les deux jours sur réservation (0496/503340). Chez Manche: vendredi, afterwork (dès 18 h), samedi: Blind Test (19 h), Dimanche: petit-déjeuner local (dès 7 h 30), marché artisanal (dès 8 h) et présentation des productions de la ferme.

L’Anondor 34, rue Estaflers (0498/859844) ; Louis Legrand 78 rue de Néchin (0496/503340) et Ferme Manche 2 rue du Géant Atlas (0473/735459)