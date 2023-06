Agenda Wapi: la Fête de la musique, le Sabbat des Sorcières, le Celtival, et bien d’autres idées de sorties pour ce week-end

1.Fête de la musique (Wallonie picarde)

De nombreuses animations musicales sont prévues en Wallonie picarde ce week-end qui fait office de prolongement naturel de la journée de la Fête de la musique (officiellement le 21 juin).

De multiples rendez-vous musicaux vous attendent ce week-end aux quatre coins de la Wallonie picarde. Vous pouvez tous les retrouver dans notre module de recherche (ci-dessous) en sélectionnant l’onglet "catégorie événement: spectacles, concerts, théâtre, cinéma".

2.Le Sabbat des Sorcières (Ellezelles)

Houp Houp Riki Rikète, c’est ce samedi 24 juin "qu’on vole au diâle et co pus long, pad' zeûr lès haies et lès bouchons" avec les chorchîles et Garou.

Pour cette édition 2023, ce samedi 24 juin, pas loin de la Grand-Place, les Sorcières d’Ellezelles envahiront le site de la rue Saint-Mortier pour l’ensorceler comme il se doit !

Dès le matin, le marché des ambulants avec, aussi, des buvettes et des foodtrucks, s’installera. À 14 h, le marché médiéval invitera à découvrir le travail du bois, du fer, du cuir, du vitrail, de la poterie, à côté d’un campement viking. De nombreuses animations, déambulations et spectacles seront proposés tout au long de l’après-midi

À 17 h, les sorcières, le diable, le loup-garou, la géante Quintine et un vert bouc entreront en scène avec la Fanfare diabolique. Puis, à 18 h, la confrérie des Muchards de Saint-Druon jouera des airs de cornemuse pour envoûter les chorchîles ! À 20 h, les sorcières procéderont à leur jet de sortilèges, des bonbons pour le public, et les Pieds d’Béo donneront le départ vers le spectacle au Mareû à Chorchîles. Là, la formation Scurra offre des musiques médiévales à 20 h 30, puis Les Nerviens nerveux en compagnie des Pieds d’Béos présentent un spectacle pyrotechnique pour annoncer la venue de Satan et le procès de la sorcière Quintine. Avec, tout au bout de la nuit, un superbe feu d’artifice.

3.Celtival (Aubechies)

Pour la deuxième année de suite, l’Archéosite servira de décor, ces 24 et 25 juin, à un festival atypique riche en découvertes musicales rock celtique et folk metal.

Le Celtival a ceci de particulier qu’il met à l’honneur les sonorités atypiques du pagan folk et du rock celtique, pour offrir au public un moment suspendu dans le temps. Le cadre unique de l’Archéosite d’Aubechies, qui propose une expérience immersive de 5 000 ans dans le passé, s’y prête à merveille.

En ce dernier week-end de juin, une dizaine de concerts feront vibrer les amateurs de musique au sein du plus grand site de reconstitutions archéologiques du pays.

Samedi 24 juin: FMR (15 h), Argusan Band (17 h), Krakin’Kelly’s (19 h), Drakwald (21 h). Dimanche 25 juin: Et Encore (15 h), The Muddy States (17 h), Those Fucking Bells (19 h).