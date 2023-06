Templeuve : un déjeuner pour tous les âges à la maison de quartier

La prochaine action sera une journée autour du vélo ouverte à tous qui se déroulera le 4 juillet de 14h à 17 h 30. Il sera possible pour les Templeuvois de faire graver leur bicyclette tout en profitant du cadre de la cour du Château autour d’un petit verre.

L’idée est d’amener dans les villages des services qui se limitent souvent au centre-ville. Cette décentralisation des services figure au sein des objectifs généraux du plan de cohésion sociale. Pour cela, la Ville de Tournai développe des activités avec les maisons de quartier à Templeuve, Gaurain et à la cité du Maroc afin de proposer son soutien à différents publics. Cette démarche permet d’agir sur plusieurs aspects selon Célie Guévart. "Nous souhaitons accompagner les gens tout au long du parcours de vie et des épreuves qu’ils peuvent traverser. Parfois, nous pouvons aider à mettre en place des projets citoyens pour créer du lien social et de la vie dans un quartier. Nous aimons être mobilisés par les citoyens qui ont des idées, qui cherchent des espaces de rencontre et de collaboration. Il y a une demande des habitants pour qu’il se passe des choses dans leur village." La quarantaine de personnes qui ont pris part à ce déjeuner organisé en interne reflète ce constat..