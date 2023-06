Générations solidaires 2023: à Tournai, bien plus qu’une assiette pour tous !

En effet, un recensement récent a dénombré 400 personnes sans logement à Tournai. Chaque midi de la semaine, 75 repas sont donc préparés par l’équipe de l’association soutenue par une douzaine de bénévoles en alternance mais aussi des ‘articles 60’ de la commune, des futurs assistants sociaux et éducateurs en stage et des personnes prestant un travail d’intérêt général. En hiver, le restaurant social a ouvert ses portes dès 7h pour accueillir en priorité les personnes à la rue. « Nous nous sommes rendus compte que cet accueil du matin était vraiment nécessaire car la précarité s’est encore renforcée depuis la crise sanitaire. Le fait de déjeuner pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale leur permet de prendre leur traitement dès le matin. Le petit déjeuner structure la journée. Nous n’avons pas de permanence sociale spécifique mais l’accompagnement social se fait en fonction des besoins et des demandes. Nous dirigeons les personnes vers les services de seconde ligne pour les aider à se mettre en ordre au point de vue administratif, pour une consultation médicale, une aide au logement … Quand une personne est rayée de la commune, elle perd ses droits en termes d’allocation du CPAS, de la mutuelle, etc ».

Dans les locaux de ‘L’assiette pour tous’, les bénévoles s’activent sans relâche préparant les repas, lavant la vaisselle, nettoyant les tables tout en discutant avec les habitués. Dans certains cas, ce sont parfois des personnes elles-mêmes en difficulté qui apportent leur soutien à des personnes plus précarisées qu'elles. « Je viens aider ici depuis 10 ans pour l’ambiance et pour être utile, confie Georges. Je m’entends bien avec tout le monde. D’ailleurs, je n’ai jamais été absent. L’assiette pour tous, c’est ma seconde résidence ! ».

Au fil des ans, des amitiés précieuses se sont tissées autour de tables du grand réfectoire. Un quatuor de retraités du quartier se retrouve chaque midi : « On va boire un café l’un chez l’autre. On partage les problèmes et les bonnes nouvelles. Cela permet de se distraire et de s’entraider ! ».

Un solide travail de réseau

L’équipe de l’Assiette travaille activement au sein du Réseau social urbain de Tournai comprenant notamment les éducateurs de rue de la Ville, le CPAS, la Croix Rouge, Infirmiers de rue, la banque alimentaire, l’abri de jour Le Brasero, l’abri de nuit Auxiliis, le Relais Santé, Le Dimo, la Maison des familles, l’ASBL Citadelle … « Le vendredi, nous sommes souvent appelés à l’aide pour fournir un colis alimentaire. Et pendant la crise sanitaire, nous avons préparé des centaines de plats à emporter », précise Olivier Catoire, le coordinateur de l’ASBL.

Si ‘L’Assiette pour tous’ permet tout d’abord à des personnes précarisées de se nourrir à petit prix, elle vise aussi à favoriser les rencontres et à relayer l’information sur les différentes aides existantes. L’objectif ? Permettre aux citoyens de sortir des difficultés qui les ont amenés à dépendre d’une aide alimentaire.

