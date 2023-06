Avec "Feu le vieux monde", la Tournaisienne Sophie Vandeveugle entre en littérature par la grande porte 

Une si belle écriture

"Mon idée, quand je prenais des notes, était d’écrire un roman réaliste à propos de ce qui pourrait arriver demain, confie Sophie Vandeveugle, 24 ans. Et d’y créer une ambiance qui évoque les guerres du XXe siècle, la camaraderie entre les mobilisés. Quelques personnes décident de la guerre ou d’une catastrophe, et nombreux sont ceux qui iront lutter. Dans les repaires ou les villages, réflexion et résistance s’organisent, au fil du temps. Les points de vue sont différents, mais je voulais montrer comment un petit groupe très soudé autour des idées de justice et de la liberté peut arriver à créer un mouvement."

La jeune autrice vit sur les hauteurs de Mourcourt, en pleine nature. Ancienne élève de Saint-André, elle a suivi un cursus universitaire: les Lettres à Namur, puis à Lille. Elle souligne, dans son roman tout récent, l’importance de la vie, humaine, végétale, animale: "(les oiseaux) – au bout du monde, sans feu, ils tombaient aussi, sous la cinquantaine de degrés qui les écrasait".

Persuadée que tout est lié, que l’animal et l’homme ont tout intérêt à se liguer pour protéger la planète, Sophie Vandeveugle ne se lance pas dans des discours militants. Elle décrit une suite de faits, luttes et mouvements, comme le ferait un témoin direct, dans une langue fluide, imagée, sertie de métaphores. Elle s’intéresse aux jeunes engagés et à leur entourage, sans se figer dans une étude sociologique sans issue.

La poésie traverse le récit, d’une attente patiente à l’indignation virale, d’une silhouette égarée à l’agitation entre village et horizon. Et quand, devant tous, l’abattoir du bourg est menacé par les flammes, c’est la fièvre qui bat fort, entre acquiescement et révolte. Faut-il le laisser brûler, faut-il le préserver ? "Là, les complices de front vont à la source, épingle Sophie. Ils ne se battront plus contre les conséquences du feu, mais contre les causes de toute catastrophe, cette course à l’argent, au profit, au détriment de ce qui les fait vivre."

Avec ses premières expériences d’autrice (elle fut lauréate, en 2021, du prix Jeune Audiberti, à Antibes), Sophie Vandeveugle souhaite alerter ses semblables. "Je m’inquiète du peu d’inquiétude au sujet de l’actualité climatique, des incendies et désastres, rappelle-t-elle. Écrire est ma façon de lutter, on a tous quelque chose à faire, pas nécessairement de la même manière. Il suffit de peu pour apprendre à voir le monde autrement."

"Feu le vieux monde", Sophie Vandeveugle, éditions Denoël, 17 €