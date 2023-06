Coups de cœur des guides de Tournai (23/50) : à la table d’Henri

Ils sont sept autour de la table. Henri est reconnaissable à ses abondants favoris. Il est le seul à porter des sandales d’inspiration japonaise si commodes à la plage. En tant que maître des lieux, il se permet une certaine décontraction. À 51 ans, il est le plus âgé de la tablée constituée de jeunes artistes et proches dont il admire le talent et qu’il encourage. Ils forment sa nouvelle famille depuis le décès prématuré de son fils et de son épouse Léontine.

De gauche à droite: le médecin, chercheur et professeur de physiologie des Hôpitaux de Liège François Henrijean se tient debout, cigarette en main. Assis et conversant avec lui, se trouve le sculpteur bruxellois Guillaume Charlier aux cheveux et barbe flamboyants. Henri Van Cutsem le choisira pour être son légataire universel et exécuteur testamentaire. Il lui léguera sa maison de l’avenue des Arts à Saint-Josse-ten-Noode, devenue par la suite le musée Charlier.

Le suivant, attablé, est le peintre André Collin originaire de Spa. Henri Van Cutsem lui léguera sa propriété d’Ochamps en Ardenne belge: le château de Ronfays.

Âgé de vingt ans, Lucien Damiens, futur notaire à Bruxelles, est le plus jeune de la tablée.

En bout de table, Guillaume Séraphin Van Strydonck, peintre et auteur du tableau, s’est représenté de profil, légèrement flouté, à contre-jour devant la fenêtre au store pointilliste.

À côté d’Henri se trouve son cousin, l’avocat bruxellois Henri Damiens, membre effectif de la Société d’archéologie de Bruxelles.

Habitué à ces séjours balnéaires inspirants chez l’ami Henri, l’artiste tournaisien Louis Pion aurait également pu se trouver à cette table. S’apprêtait-il dans sa chambre ?

Ndlr. Le musée des Beaux-Arts de Tournai vient de lancer un cycle d’expositions précisément intitulé « Portrait d’amis » dont ce tableau peut être vu comme le point d’origine.