Froidmont: finale entre Amis d'Allain aux Amisses du fier

Pour une raison liée au règlement de la Fédération de jeu de fer du Tournaisis et alors que la saison 2022-2023 vient à peine de se clôturer, c’est en ce mois de juin que la société des "Amisses du fier" a mis sur pied son tournoi annuel. C’est à Froidmont, dans les installations du café "Chez Nini", que cette épreuve s’est déroulée. Pour leur 5e tournoi, les organisateurs ont enregistré la participation de 67 équipes auxquelles on peut ajouter cinq inscriptions par sympathie. Fondé en 2015, comptant 17 féristes, le club aligne deux équipes (D2 et D3) dans le championnat fédéral. Dirigée par Christian Bocquet (président), Annick Veys (secrétaire) et Jean-Jacques Verhaeghe (trésorier), la société a élu domicile depuis peu au café du "24 Août" le long de la chaussée de Renaix à Tournai. La finale du tournoi a opposé quatre féristes de la société des "Amis d’Allain", Nygel Carette (14 ans) et Laurent Hourez d’une part ainsi que Laurence Devleeshouwer et son frère Bastien d’autre part. Sur le score serré de 24 à 20, Laurent et Nygel se sont imposés. Prochain rendez-vous pour les féristes les 26 et 27 août lors du 1er tournoi des "Béquilleux" en la salle paroissiale le "Sourire", place de Kain.