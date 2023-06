Publication: Marc Quaghebeur et la Belgique francophone

L’impact d’un séisme

La force de Marc Quaghebeur est celle d’un chercheur de pierres et de leurs résonances: les strates successives ne sont ni étrangères l’une à l’autre ni fondues dans une masse informe. Elles vibrent à la suite d’autres désastres et conquêtes séculaires, tracées dès le premier tome de la collection en cours. Elles liguent leurs ondes et volutes à la recherche artistique des créateurs, à l’analyse sociologique des mouvements et brasiers.

Quatre parties composent l’imposant opus qui vient de paraître aux éditions Peter Lang. Après la libération qu’a connue la Belgique, voilà que le dessin de couverture (Christian Dotremont, "Un grenier répandu, une fête pas assemblée") fait signe dans une nuit qui fume encore. "Un champ culturel moins marmoréen qu’il n’y paraît" s’ouvre avec une effervescence aussi tangible que sobre, sans la tiédeur redoutée. "Face à la guerre", notamment avec la poésie, c’est l’heure des écartèlements entre parole et mutisme. C’est aussi celle d’Henry Bauchau (1913 - 2012) qui propose, en 1942, "Face à l’avenir", dans une perspective patriotique, "ce que démontrent plus d’un élément de la vie des Volontaires du Travail. À Kain-lez-Tournai, par exemple, le camp du Saulchoir prolonge le Camp Léopold III, le premier à avoir été créé – à Limal." Par ailleurs, la littérature africaine, parlée, écrite, se révèle dans des revues et ouvrages auxquels s’ajoutent des travaux d’ordre pédagogique.

"Fantasmatiques d’après le désastre", paraissent des œuvres venues à la fois d’un monde intérieur et d’une expérience assidue. Maurice Maeterlinck ("Les Fiançailles"), Paul Willems ("Tout est réel ici"), Suzanne Lilar ("La Confession anonyme") demeurent, comme d’autres livres phares, des témoins des relevailles qui annoncent une réelle appropriation de la langue française au cœur d’un pays dont l’histoire personnelle se détache et se singularise nettement. "La fin de plusieurs mondes" en est également l’aube. Elle voit arriver l’iconoclasme, que célèbrent, aux côtés de Dotremont, des auteurs comme Marcel Mariën, Jean-Pierre Verheggen. Et Jacques Brel, ce fils caché de la littérature. ("Ce silence, Brel fut un des premiers à le déchirer", dernière phrase du volume.) Marc Quaghebeur termine ce tome 3 en évoquant avec force le chanteur, dans toutes les dimensions qu’il a offertes à la belgitude.

"Histoire, forme et sens en littérature", tome 3 (610 pages), éditions Peter Lang, 48 €