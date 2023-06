Jofroi, la suite d’un itinéraire dns un livre

Les chansons des deux derniers albums de Jofroi font partie de l’ouvrage, cinquante ans après le 45T présenté à Tournai, au temps de ses études à l’IHECS. C’est dire si le parcours de l’artiste est lié à ce fil qui court d’un siècle à l’autre avec bonheur. "J’ai la tête en jachère/Les idées en broussailles/Qu’elles s’en viennent et s’en aillent/J’ai beau les laisser faire…" Dans cet apparent désordre, s’organisent des textes aux préoccupations d’aujourd’hui: "M’enverrez-vous un sms/Quand j’s’rai plus là pour qu’on m’raconte/Ce qui est arrivé depuis/Que le futur tient ses promesses… (Y’a personne)". Le chanteur relaie le flambeau féministe, "La femme et l’homme sont égales", fustige "Les beaux prêcheurs/Les p’tits barons", convoque une très musicale "Synfaunie des animaux", remballe fougueusement l’industriel vorace "Va pas rêver que tu vomis/Déjà ton ciel incandescent/Parce que tu brandis un permis/Que t’a signé un inconscient…"

Histoires, anecdotes, lettres, notes biographiques, chansons et photos: le second tome témoigne d’une présence au monde. Et se termine avec un texte court, "Monde d’après", traduit en cinquante langues et dialectes différents. Un signe fraternel.

Jofroi, tome 2, éditions du Soleil, 10 €