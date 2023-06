Agenda Wapi: Art’s Thimougies, la Fête de la musique, "The Place to Bier", et bien d’autres idées de sorties pour ce week-end

1.Art’s Thimougies

Vide-greniers, marche des nichoirs, spectacles…, le comité organisateur n’a pas fait les choses à moitié pour apporter un souffle nouveau à la grande ducasse du 16, 17 et 18 juin prochain.

Sans toucher à ses fondamentaux, dont la foire artisanale qui rassemblera 45 artisans et autres vendeurs de produits de bouche, la 41e édition de Art’s Thimougies sera marquée par une pléthore de changements. Le jogging ACRHO "Les crêtes du Tournaisis" a été avancé au vendredi, avec un départ donné à 19 h 15.

La biennale des épouvantails revient à l’affiche, tout comme le quiz musical du samedi soir.

L’ASBL Moulin à vent réserve aux visiteurs deux nouveautés pour la journée de samedi: un vide-greniers à partir de 14h et la marche des nichoirs (5 km), depuis la place de Thimougies. À ne pas manquer également, les spectacles de fauconnerie de Fred Passion (15 h, 16 h 30 et 18 h).

La journée dominicale prendra des accents irlandais et écossais avec une démonstration de la troupe Danses & Cie, à 16h sous le grand chapiteau. Des airs de cornemuse résonneront dans les rues tandis que le géant de Thimougies, "Le Meunier" sera accompagné lors de sa sortie (16 h) par un groupe de percussions et d’amis géants des environs.

Fidèle à sa dimension familiale, Art’s Thimougies ravira les plus jeunes autour du spectacle "Polo le cuistot" du truculent Xavier Sourdeau (14 h 30) et bien d’autres activités (grimage, château gonflable, manège…). Pour clôturer en beauté la ducasse: le concert du groupe de cover Melting Pop à 18h 3o.

2.La Fête de la musique (Estaimpuis et le pays des Collines)

Avec quelques jours d’avance sur la date officielle de la Fête de la musique, plusieurs communes organisent déjà des concerts ce week-end. C’est notamment le cas à Estaimpuis et dans la région du pays des Collines.

La Commune et l’école de musique d’Estaimpuis proposent un programme éclectique. Vendredi 16 juin: concert des élèves de l’école de musique (19 h), Zik Addict (cover band, 20 h 15), Igor Messiaen (Beat Box Electro Set, 21 h 30). Samedi 17 juin: concert des élèves de l’école de musique (10 h 30), Dany Rossie (chanson française, 13 h), Harmonie royale communale (14 h 15), Les Mabouls Kiès (chorale, 15 h 30), La Fanfare qui Vit (16 h 45), Gaz Manouche (18 h), Prid Plays U2 (19 h 30), Cloks (Tribute Coldplay, 21 h), Patchwork (cover band, 22 h 30). Entrée gratuite, sur la Grand-Place d’Estaimpuis.

Dans le cadre de la Fête de la musique, le Centre culturel du Pays des Collines posera, ce week-end, ses valises sur différentes places de villages où le public se verra livrer, tout frais, tout chaud, des concerts à domicile.Ce samedi 17 juin, Kalypso Nation fera voyager dans l’entité de Frasnes-lez-Anvaing: à 11 h 30 à la place d’Œudeghien, à 15h à la place d’Herquegies et 17 h 30 à la place de Cordes. Dans la commune d’Ellezelles, le dimanche 18 juin, les joyeux larrons de Folk Dandies se produiront à 11h sur la place de Lahamaide ; 14 h 30 dans le parc communal d’Ellezelles ; à 17h sur la place de Wodecq. À Mont-de-l’Enclus, dans le parc de la Maison des Randonneurs, les mélomanes fêteront la musique locale ce dimanche 18 juin: Music Talents-Harmonie enclusienne (17 h 30), Crocodile Dundish (18 h 30), DJ Stéphane Baert (20 h 30).

3.The Place to Bier (Enghien)

Ces 16 et 17 juin, le centre d’Enghien sera "the place to be" pour les amateurs de bières, ou plutôt "The Place to Bier".

La fête de la bière de la cité des Titjes est de retour, ce week-end. Quelque 24 brasseries, dont une nouvelle d’Enghien (Bière à la Ferme), seront présentes, et feront découvrir leurs bières.

La recette secrète de "The Place to Bier" est aussi de mélanger savamment bières et chouette musique, avec les concerts de Sttellla ce vendredi soir (21 h) et de Zenith le samedi (21 h 30), le tout dans une ambiance festive. À noter également, l’organisation d’une course "folklorique", The Place to Run, le samedi à 14 h 30, ainsi qu’un blind test vers 17 h.

Entrée: 6 €

