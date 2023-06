Un tournoi de jeu de fer au profit des scouts tournaisiens de Notre-Dame Auxiliatrice

Comptant une soixantaine de membres, ce mouvement de jeunesse est dirigé par Julien Moyart, chef d’unité. Celle-ci est scindée en quatre groupes, les baladins (dès 6 ans), les louveteaux, les éclaireurs et les pionniers (jusqu’à 17 ans). Les scouts se réunissent chaque dimanche après-midi, de 14h30 à 17h30, en leurs locaux aménagés au cercle le "Chez nous".

"Ce tournoi de jeu de fer permet de financer les activités durant l’année, mais aussi de réduire le coût des camps durant l’été. Cette année, il y aura deux camps. Les plus jeunes seront accueillis dans un bâtiment en dur à Bohan-sur-Semois. Les autres logeront sous tente à Regniowez dans les Ardennes françaises", explique John Leclercq qui assurera encore l’intendance lors d’un des deux camps. "Ce sont mes vacances", confie l’enseignant. La finale du tournoi des scouts a été disputée par John Leclercq et Benoît Bégin (14 ans) de la société Masure 14, dont c’était la première finale, opposés à Bastien Devleeshouwer (Amis d’Allain) et Rudi Merchez (Amis Brogteux). Sur le score de 24 à 8, Bastien et Rudi se sont imposés. Au tournoi des scouts, pas de prix en argent, mais des cadeaux ont été remis aux quatre premières équipes.

Infos concernant la 29e Escaut auprès de Julien Moyart (0479/57.35.80)