On dit que je symbolise l’Escaut. Dans la mythologie grecque, la Naïade que je suis, était une nymphe vénérée pour la vitalité des eaux.

Commandée par le ministère des Travaux Publics (1), je me pose au pont à Ponts, en rive gauche le 31 août 1950, là où je me tiens aujourd’hui. En quelques jours, une polémique embrase la cité. Je suis nue… On me cache sous un voile puis on me déplace en contrebas du pont, quai Saint-Brice, rive droite, entourée de deux peupliers pour m’éviter des coups de soleil et pour que mes rondeurs ne soient plus à la vue de tous ! Les années passent…

En 1981, la Maison de la Culture organise une rétrospective présentant une centaine d’œuvres de mon créateur. Je rejoins l’Esplanade de l’Europe en compagnie de mes "frères" et "sœurs"… Après la manifestation, le 7 janvier 1983, on me réinstalle à mon emplacement initial.

Aujourd’hui, les Tournaisiens me regardent avec humour, voire une certaine fierté car je "participe" au carnaval du Laetare (mi-carême): il débute à mes pieds et se termine dans mon dos. Les Diables constituent ma garde d’honneur.

Ces derniers temps, ma santé s’était détériorée. J’avais besoin d’un sérieux gommage et d’une intervention aux varices qui fragilisaient ma jambe gauche. Il faut dire que je suis exposée, peu vêtue, aux intempéries hivernales, aux chaleurs caniculaires de ces derniers étés… Philippe Janssens, un spécialiste, m’a soignée, mais pour rejoindre son atelier (Pyrallis) à Soignies, il a fallu m’extraire de mon socle et ce ne fut pas simple, car on m’avait solidement fixée ! J’ai passé l’hiver à l’abri chez lui pour ma cure de rajeunissement. Et je suis revenue – toute belle – le 23 février, à temps pour le carnaval donc !

Si vous avez encore des questions, demandez au guide, il se fera un plaisir de vous répondre !

(1) Ndlr: la Naïade est une œuvre de commande destinée à magnifier le "nouveau" pont à Ponts d’après-guerre (dont la partie centrale a été refaite voici quatre ans). Vers 1948, le ministre Oscar Behogne fait savoir à George Grard que la statue, telle que le sculpteur la projette, ne pourra pas orner le pont. Puis ce ministre PSC est remplacé en 1949 par le libéral Auguste Buisseret qui, lui, valide le projet de Grard en l’état. Mais au moment d’installer la Naïade en 1950, ce n’est plus Buisseret aux Travaux publics, c’est à nouveau Behogne… L’affaire commence.