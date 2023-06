Tournai: la première ordination depuis 5 ans

Nombre de Tournaisiens se sont étonnés dimanche soir d’entendre la cathédrale sonner très longuement. Notre-Dame faisait la fête. On y célébrait l’ordination d’Eloi Meva’a, un garçon d’origine camerounaise, né à Yaoundé le 28 novembre 1988, et arrivé à Mons en 2010. Eloi Meva’a (Bekono) est le neuvième d’une famille de dix enfants dont le père est gendarme. Sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs vivent aujourd’hui comme lui en Belgique.