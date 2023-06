Tournai: nouvelle salle et expo garde civique sont deux bonnes raisons de retourner au musée d’Histoire militaire

"Ce relooking a impliqué notamment d’habiller pas moins de vingt-cinq mannequins au plus près de la réalité de l’époque, et à les mettre en situation dans un parcours chronologique. Cette approche englobe en même temps qu’un panorama de l’évolution des uniformes, de l’armement portatif et des moyens de protection (casques surtout), une présentation de l’iconographie des différentes époques (affiches, journaux et autres), et l’évocation des pages sombres notre histoire comme les camps de déportés politiques." commente Charles Deligne.

"Je me doute que les vitrines vous paraîtront un peu chargées. J’en suis conscient, nous dit Charles Deligne, mais nos réserves n’assurent pas hélas de bonnes conditions de conservation. De sorte que nos collections sont mieux préservées en étant exposées qu’en demeurant en réserve…"

À terme, le conservateur espère pouvoir mettre en place un système de QR code qui facilitera la visite des jeunes générations, et des autres aussi d’ailleurs. Le nouveau site web de la Ville devrait permettre ce progrès. Pour l’instant, le public est invité à lire des panneaux explicatifs très pédagogiques avant de s’avancer tronçon par tronçon. Et le parcours mérite vraiment la (re-découverte) !

MHM, 59 rue Roc Saint-Nicaise, Tournai. 9.30/12.30 et 13.30/17.30. Fermé le mardi. Tarif plein 4 €.