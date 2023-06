Apprentissage de l'art et la culture à l'école St-Eleuthère de Blandain

Durant plusieurs semaines, sous la conduite de "Mr Cassonade", les classes maternelles de l'école Saint-Eleuthère on pris part à un atelier de circomotricité et de découverte du monde du cirque. Comme l'indique la directrice, Laurence Colpaert, " l' équipe des enseignantes voulait mettre en avant l'apprentissage de l'art et de la culture, proposer une autre ouverture aux enfants" .