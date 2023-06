Agenda Wapi: Jardins Ouverts, Broc disques et BD’s, Fest’Art et bien d’autres idées de sorties pour ce week-end

1. Jardins Ouverts (Brunehaut, et territoire du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut)

Ce week-end, cinq jardiniers de Brunehaut ouvrent leurs portes pour faire découvrir leurs univers arboré et fleuri. L’événement brunehautois coïncide avec l’organisation "Tous au Jardin" du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut qui invite à la découverte d’écojardins.

Dans le cadre de Brunehaut en Fleurs, et de ce premier rendez-vous "Jardins ouverts", cinq habitants de l’entité, désireux de partager leur passion et d’échanger sur les bonnes pratiques de jardinage, ont décidé de faire découvrir, ce week-end, leur jardin au public: le Jardin de la Bize (3, rue de la Bize à Wez-Velvain), le Jardin des Près (1, ruelle Bourlot à Bléharies), chez Marie Glorieux (37, rue du Veillé à Wez-Velvain), chez Sonny De Vrieze (23, rue du Veillé à Wez-Velvain), chez Philippe Bonnet (6, rue du Château à Lesdain).

L’événement brunehautois coïncide avec l’organisation "Tous au Jardin" du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut. Durant ce même week-end, et dès ce vendredi 9 juin, plusieurs écojardins seront également ouverts au public à Laplaigne, Taintignies, Havinnes, Maulde, Péruwelz, Quevaucamps, Blaton et Harchies. L’occasion de découvrir leurs massifs, carrés potagers, plates-bandes fleuries, petits vergers, coins "mare", etc. Plusieurs d’entre eux ont préparé des ateliers ou animations: découverte des variétés fruitières anciennes, observation des pollinisateurs, dégustation de plantes sauvages, recyclage au jardin…

2. Broc disques et BD’s (Tournai)

La 20e Broc disques et BDs du piétonnier tournaisien aura lieu ce samedi 10 juin, en même temps que la brocante de la place Paul-Émile Janson.

Spécialisée dans les disques et BDs, la brocante du piétonnier s’ouvre à tout ce qui touche de près ou de plus loin aux deux thématiques, les disques et les bandes dessinées: vidéos, affiches, posters, livres, cassettes, t-shirts, partitions, meubles design, etc. Une vingtaine d’exposants seront présents ce samedi 10 juin de 8h à 18 h 30.

3. Fest’Art (Dottignies)

La cité de la Main sera en Fest’Art ce week-end. Country, journée des enfants et concerts sont au programme.

Depuis 50 ans, l’association des commerçants et le comité des fêtes organisent, quinze jours après la Pentecôte, le week-end de Fest’Art. Avec la musique au centre de la fête.

Durant trois jours, la ducasse égaiera le centre du village. Les animations se dérouleront place de la Résistance où sera installé un vaste chapiteau.

Vendredi, après l’inauguration, la soirée rassemblera les fans du Far West pour danser aux sons de la musique country et défier le taureau mécanique.

Samedi est principalement dédié aux enfants avec un marché aux puces (de 11 à 18 h), deux spectacles: de la magie par Bruno Knockaert (14 h) et des marionnettes par Jean-Michel Leleu (16 h.). Des animations sont prévues tout au long de la journée: le montage des 5 cinq géants du village, les prestations de la Fanfare Royale Union Musicale, l’arrivée des Gilles de la Main, la soirée musicale avec la musique de Binche et en clôture le feu d’artifice.

Dimanche, c’est parti pour la journée celtique. Le groupe Alcatrad animera l’apéritif dès 11 h. Puis à 15 h, la troupe Danse & Co de Tournai entraînera les visiteurs pour des pas de danse celtique. Enfin, ce week-end festif se terminera avec le concert de Celtic Passion du Big Band de Liège.

