La Ville de Tournai fait ausculter ses 650 km de voiries communales (vidéo)

Soit quelque 650 kilomètres (Tournai est la plus grande entité de Belgique) de voiries hydrocarbonées, en dalles de béton ou encore en pavés qui subissent les aléas du temps, le gel, le sel d’épandage, la pluie, les canicules !

"On est régulièrement interpellé par les citoyens par rapport à l’état des routes. Tout le monde veut que sa route soit refaite, mais malheureusement les moyens financiers sont très limités… Le bureau d’études Voirie et le Collège communal sont dès lors amenés à faire des choix, à mettre une option sur telle ou telle voirie au détriment d’une autre. Des choix que l’on ne peut faire sur base du plus grand nombre de plaintes ou d’un sentiment, mais que l’on doit pouvoir objectiver et argumenter tant d’un point technique que financier. On doit ainsi fixer des priorités parce qu’avec le budget actuel, on ne peut, par exemple envisager une réfection complète que de 6 kilomètres tous les deux ans… si on veut tout faire, il nous faudrait plus de 130 ans ! Face à ce constat, il faut donc miser sur l’entretien, au bon moment, afin de les maintenir en état le plus longtemps possible et éviter de devoir tout refaire de fond en comble… ce qui représente des investissements bien plus importants. Pour cela, on doit se baser sur un rapport objectif qui évalue l’état des voiries."

Un check-up préventif

C’est dans cette optique de créer une cartographie du réseau et un cadastre que la Ville de Tournai a lancé un marché de 150 000 € qui a été attribué à la société Drivenby, chargée de suivre la santé des routes par un check-up préventif.

"Notre mission est de parcourir tout le territoire et de passer au crible chaque rue, explique Carl Deroanne, CEO. L’un des caméras fixées sur le véhicule se concentre sur tout l’aspect signalétique, tandis que l’autre filme le revêtement de la voirie. Ensuite, via un système d’intelligence artificielle, on met en évidence toutes les zones problématiques et la présence de fissuration, de faïençage, d’arrachement, d’affaissement, etc. Sur base de ces éléments, une note est attribuée à chaque segment de voirie en fonction de son état, de la courbe de dégradation, des causes de dégradation et du type de travaux à effectuer. Ce diagnostic permet de définir un plan d’actions quant à la priorité des travaux à court, moyen et long terme et cela, en suivant une planification budgétaire annuelle."

D’ici la fin de l’année, la Ville de Tournai disposera ainsi de ce cahier de route "objectif" et de cet outil d’aide à la décision pour prévoir les travaux d’entretien mais aussi de réfection.

"On fera ensuite les choix qui s’imposent en fonction de la note attribuée à la voirie, du budget, de la densité de circulation, des travaux envisagés, ajoute Laurence Barbaix. Cette auscultation devra être réalisée assez régulièrement pour mettre à jour les données. "

L’échevine annonce également qu’un groupe de travail planche sur un cadastre des routes pavées et qu’un programme de formation en pavage des ouvriers Voirie est lancé "afin qu’ils puissent procéder à l’entretien mais aussi intervenir au plus vite pour ces travaux spécifiques et ainsi éviter que la route ne se dégrade davantage."