Tournai : cette fois, le marché des créARTeurs a pris le soleil

Cette année le démarrage a été quelque peu retardé en raison d’une annulation en mai, la faute aux intempéries. Mais tout vient à point à qui sait attendre, et ce premier marché 2023 des créARTeurs a une nouvelle fois connu un beau succès. En termes de visiteurs, et en termes d’artisans: "Lors de la première édition, nous avions 30/40 étals. La seconde, nous sommes montés à 80. Cette fois, nous sommes à 100 et avons dû, malheureusement refuser certains artisans faute de place", se félicite Govan Chajia, organisateur de l’événement dérivé de l’ancien Petit Montmartre (organisé à l’époque par la Ville de Tournai).