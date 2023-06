Fête Tournai le monde : au plaisir de la solidarité

Concerts l’après-midi, dégustations des saveurs du monde, activités diverses telles que tatouages au henné, tresses africaines. Autant d’occupations permettant d’en apprendre un peu plus sur les cultures du monde entier, le tout dans une atmosphère conviviale à souhait.

Jeunes et moins jeunes se sont retrouvés à danser tant sur du rock que sur du rap en consommant, par exemple, un délicieux jus de gingembre confectionné par l’étal des spécialités africaines.

Un type d’événement important en pleine Semaine de la Solidarité comme le précise l’un de ses visiteurs, Esteban Vanhoutte: "Je pense qu’il faut sensibiliser ceux qui le sont un peu moins à ce type de cause. Le monde dans lequel nous vivons est beau notamment en raison de sa diversité et de la multitude de cultures qui le composent. Cependant notre quotidien ne nous laisse pas toujours le temps de porter de l’intérêt à d’autres croyances, pratiques et coutumes. Une organisation comme"Fête Tournai le monde"permet d’amener ces cultures étrangères à deux pas de chez nous et nous permet de les découvrir".

Outre cette fête de clôture, la Semaine de la Solidarité Internationale (son nom complet) a proposé des temps d’information (sur la situation des étudiants "étrangers") de réflexion et de culture (lutte contre les généralisations et amalgames via intervention théâtrale), etc.

L’occasion de rappeler qu’avant d’être citoyens belges, nous sommes citoyens du monde.