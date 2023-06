Soulagés, tous les acteurs du Carn’AT l’étaient dès l’entame du grand rendez-vous annuel. Car contrairement à l’an dernier, le beau temps était au rendez-vous et dès les premières heures, la motivation était de mise dans la société des gilles mais pas que….

©EdA

Les différentes associations organisatrices étaient particulièrement au "taquet". Initiation au foot, course de cuistax et….bars ont ainsi connu une belle affluence.

Hommage à "Gégé"

Dès l’aube, sabots et tambours résonnaient dans les artères templeuvoises. Avant de rejoindre le centre du village, une partie de la société a rallié le cimetière du village afin de rendre hommage à Gérard Vandenborre. Archiviste local, passionné de l’histoire de son village, "Gégé" fut aussi un des pionniers de la fête du jour et personne ne l’a oublié.

©EdA

Alors qu’on saluait tout au long de la journée la présence des rois et reine du carnaval de Tournai, le cortège de l’après-midi était composé de quelques délégations de confréries. Point négatif du jour et malgré l’animation de qualité des Pires Ratés de Marquain, le défilé en déçut plus d’un. Les responsables en sont conscients...

Médaillés

Tradition sous le coup de midi: la remise des médailles au "Sixtie’s". ils étaient une dizaine à recevoir les honneurs du jour. Jean-Marie Mondo, avec humour et émotion, anima la cérémonie après un discours, tout aussi émouvant, du président Jean-Claude Brouck. Membres de la société depuis la première heure, les commissaires Philippe Pinchon (pinpin) et Daniel Druart ainsi que les gilles Richard Rivière et Christophe Gaillet ont reçu la médaille des 20 ans. Ont suivi Patrick Debacker et Cédric Van Eeckhout (15 ans) et Nathan Rivière (5 ans). Membre du groupe des paysans, Carine Van Eeckhout fut gratifiée de la médaille des 10 ans. Le commissaire Richard Gosens (5 ans) et le musicien de bouche, Jean-Claude Denis complétaient la liste.