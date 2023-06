Childetour au profit de Don Bosco Blandain

Pour la seconde année, toutes les forces vives du Lion’s club Tournai Childéric se sont mobilisées pour les cinquante jeunes en difficulté sociale et familiale de la maison Don Bosco Blandain. Randonnées pédestres, cyclistes ainsi qu’en voitures "ancêtres" étaient au programme de ce "Childetour" au même titre qu’une animation des Zamuzettes et d’un barbecue qui rassembla 150 convives. Les nombreux participants ont également eu l’occasion de visiter les locaux de l’établissement ainsi que rencontrer quelques-uns des jeunes. "Il s ont ainsi pu témoigner de l’importance de l’éducation salésienne reçue qui leur a permis de devenir des adultes responsables" souligne Delphine Delaunois, présidente de l’ASBL Don Bosco et elle-même ancienne éducatrice du site blandinois. "L’équipe entière est très reconnaissante de l’investissement et de la fidélité du Lion’s Club Tournai Childéric qui, il faut le dire, reste sensible à la pédagogie proposée aux jeunes. Et rendez-vous est déjà pris le 20 mai 2024 pour une 3e édition".