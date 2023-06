Cent ans de Logis tournaisien: la brochure anniversaire est parue

En 2022, le Logis tournaisien a été à la fête: il célébrait son siècle d’existence. Ce fut l’occasion de manifestations académiques, d’expositions, mais aussi de lancements et poursuites de chantiers, d’inaugurations. C’est que le patrimoine du Logis compte plus de 1350 maisons et 900 appartements pour un total de 2 250 logements, dont 1 450 en ville et 800 dans dix villages de l’entité…