Tribunal de Tournai: traité de pédophile pour avoir uriné devant des enfants

"J’étais allé uriner dans un petit chemin avant de revenir vers la placette où se tenait la fête. Une dame est alors arrivée pour me bousculer en disant que j’étais un pédophile. Elle m’a mis une claque et ça a dégénéré. J’ai empoigné ses cheveux pour la faire reculer et il y a eu une bagarre. J’ai reçu des coups. La police l’a constaté mais je n’ai pas porté plainte. Je n’ai rien fait aux enfants".